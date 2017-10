Quel est l’apport des entreprises à vocation commerciale de l’Etat au budget national ? Cette question devrait intéresser nos gouvernants et nos parlementaires. Depuis des années, les vaches à lait de l’Etat ne nourrissent plus que leurs employés et ceux qui les dirigent. Pas ou peu de dividendes versés au Trésor public et des dettes qui augmentent, tel semble être le diagnostic d’un secteur opaque, rétif à la publication de ses budgets comme de ses états financiers.

Les dividendes versés par les entreprises publiques à vocation commerciale ces derniers temps ont toujours été « très marginaux » de mémoire de comptable. Pour l’exercice fiscal 2016-2017, elles étaient de 483 millions de gourdes, a confié au journal l’économiste Etzer Emile. Pour l’exercice 2017-2018, malgré une petite progression, les prévisions tablent sur 548 millions de gourdes, soit un peu plus de 8 millions de dollars américains. Scandalisé, le sénateur de l’Ouest Patrice Dumont, qui a voté contre le budget 2017-2018, a qualifié les 548 millions de gourdes de « pitance ». « Comment comprendre que la BNC, l’APN, l’AAN, l’OAVCT, la NATCOM, pour ne citer que celles-là, ne rapportent que cette pitance à l’État ? », s’est demandé le sénateur de l’Ouest dont une lettre au ministre de l’Economie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon pour demander des explications est restée sans réponse. « Pas de réponse. C’est pourquoi je compte publier la lettre et donner de nouvelles explications à la presse et au public», a confié le sénateur Patrice Dumont dans un texto au journal, vendredi 29 septembre 2017.

« 548 millions de gourdes, ce montant est très faible. Il y a un vrai problème qu’il faut résoudre. Il faut mettre de l’ordre dans les entreprises publiques », a appelé l’économiste Kesner Pharel de l’observatoire sur les finances publiques. Il a mis le doigt sur la mauvaise gestion de ces entreprises dont les budgets et les états financiers ne sont pas systématiquement communiqués et accessibles au public dans une logique de transparence et de bonne gouvernance.

L’opacité est la règle pour beaucoup d’entreprises publiques à vocation commerciale. Parmi les entreprises publiques à vocation commerciale, il y a la BNC, la BPH, l’ONA, l’OFNAC, l’ED’H, l’APN, l’AAN, la DINEPA, l’OAVCT, la SONAPI. Rien n’indique qu’un changement de cap est en vue pour plus de transparence et de reddition de comptes. Le sénateur Nènèl Cassy, président de la commission Economie et Finances du Sénat, déplore cette opacité. Les états financiers de ces entreprises publiques ne sont pas communiqués au Parlement. Et leurs budgets, surtout, ne sont pas en annexe au budget de la République voté au Parlement, a souligné Nènèl Cassy. L’exigence faite par la loi du 23 janvier 2017 en ce sens n’est pas respectée, a-t-il dit.

Parmi les entreprises publiques à vocation commerciale, la BNC est l’exception en termes de transparence. Ses états financiers audités sont publiés chaque année. Cependant, les dividendes versés à l’Etat ne sont pas extraordinaires.

En ce qui concerne la BNC, l’article 4 du décret du 23 novembre 2005 modifiant la loi du 17 aout 1979 créant la BNC, la séparant de la BRH, indique que sur les « profits nets », il faut verser « jusqu’à concurrence de 25 % à l’Etat ». « Cela ne dit pas 25 % », a insisté une source au courant des pratiques bancaires dans le milieu. Notre interlocuteur souligne que « la BNC, après des années difficiles, a renoué avec la profitabilité en 2001 ». Il y a seize ans. L’autre explication de ces dividendes modestes a rapport aux besoins de la BNC d’augmenter ses fonds propres, d’investir pour étendre ses opérations et être plus performante, selon nos sources.

Une autre institution bancaire, propriété de l’Etat, la Banque populaire haïtienne (BPH), est une veine ouverte pour le Trésor public. Mal gérée, pratiquement mise en faillite, la BPH a été refinancée récemment par le Trésor public alors qu’elle donnait des prêts risqués à des gens proches du pouvoir Tèt Kale. Cette banque essaie de récupérer ses créances en attendant la communication de la décision de l’Etat sur son avenir. La pratique de gruger les banques et institutions financières de l’Etat a une longue histoire en Haïti. On s’y attend naturellement à des déficits plus qu’à des profits. D’un gouvernement à l’autre, depuis des décennies, les mauvaises pratiques sont la règle. Pas l'exception.

Si le débat sur le budget a mis les projecteurs sur les entreprises commerciales et autonomes de l’Etat, il y a des dispositions légales qui consacrent leurs marges de manœuvres. Les lois organiques de l’OAVCT et de l’APN indiquent que seulement 30% des dividendes générés par ces entreprises doivent aller dans les caisses de l’État. Elles disposent des 70% restants. « Sans entrer dans les détails, je pense que les bénéfices de ces entreprises doivent être empochés par l’Etat.

En retour, à travers un budget défini par un conseil d’administration, elles pourront réaliser les investissements qu’elles jugent nécessaires, a estimé le président du Sénat de la République, Youri Latortue. « On ne peut pas laisser à un directeur général la latitude de décider de ce qu’il veut faire avec ces 70% de bénéfices », a confié le président du Sénat, Youri Latortue. « Malheureusement, dans ces questions, le Parlement, a-t-il déploré, n’a pas l’initiative des lois. Tout ce qui concerne les recettes et les taxes revient à l’exécutif. La législation a laissé une marge très faible à l’Etat alors que le directeur général n’a pas même le rang d’un ministre », a regretté le sénateur Youri Latortue lors d’une récente interview accordée au Nouvelliste.

Des pauvres riches

Off the record, un ancien fonctionnaire du ministère de l’Economie et des Finances soutient que la gestion opaque de beaucoup d’entreprises publiques est acceptée au plus haut niveau de l’exécutif et du Parlement. Hier et aujourd’hui, beaucoup de ces entreprises publiques sont considérées comme des vaches à lait par des hommes de pouvoir de l'exécutif et du Parlement, a-t-il dit.

Pour l’AAN et l'OFNAC, les deux acteurs du secteur aéronautique, en dépit de l'augmentation du nombre des passagers ces dernières années et les augmentations de recettes que cela devrait provoquer, personne n'a en mémoire leur versement de dividendes, hors les taxes perçues pour l'administration centrale, dans les caisses de l'Etat. On ne peut pas non plus parler d'investissements lourds opérés sur fonds propres par ces entitées qui relèvent du ministère des Travaux publics.

La situation de l'Autorité portuaire nationale, de la Dinepa, de l'ONA, de la Lotterie de l'Etat haïtien, de l'EDH, de l'OAVCT, de l'EPPLS et d'autres entreprises publiques n'est pas plus brillante. Certaines sont même passées du statut de vache à lait à celui de trou rond sans fond. De vrais tonneaux des Danaïdes où l'Etat engloutit des sommes énormes pour pallier les déficiences et payer un personnel pléthorique et inneficace.

Natcom, zéro dividende à l’Etat

Par ailleurs, l’Etat a des actions dans des entreprises comme Les Moulins d’Haïti, CINA et Natcom, respectivement de 30 %, de 35 % et de 40 %. Durant l'exercice fiscal 2015-2016, Les Moulins d’Haïti ont versé 295 millions de gourdes de dividendes à l’Etat haïtien, a confié au journal Carl Braun, le P.D.G. de la Unibank, gros actionnaire des LMH. Au cours de ce même exercice, Les Moulins d’Haïti ont payé 1.19 milliards de gourdes de taxes et impôts à l 'Etat haïtien. Cela représente une contribution totale de 1.48 milliard de gourdes aux ressources de l'Etat, a souligné Carl Braun.

Si Les Moulins d’Haïti ont versé des dividendes à l’Etat, la Natcom n’a pas encore versé un seul centime à l’Etat comme dividende. Après avoir vendu 60 % des actions de la Téléco à l’entreprise vietnamienne Viettel -opérateur de la Natcom- au prix de 59 millions de dollars américains, c’est cette année seulement que l’Etat pourrait toucher des dividendes. Les 59 millions de dollars plus n’ont jamais été versés à l’Etat, la Natcom et son actionnaire ayant accepté d’investir la somme dans la compagnie. « Je crois que s’il y avait un contrôle sérieux, même au niveau des commissions du Sénat, je n’aurais pas attendu cette année pour prendre connaissance de cette histoire. Je l’aurais su depuis bien avant », a confié au journal le sénateur Youri Latortue, qui dit avoir posé le problème du non-versement de dividende de la Natcom depuis le lancement de ses opérations en Haïti lors d’un voyage il y a quelques mois au Vietnam. Les responsables de cette entreprise ont dit qu’ils allaient le faire en 2013. Mais ne l’ont pas fait à cause d’un cyclone, a rapporté Youri Latortue, ajoutant que l’Etat aura 2 ou 3 millions de dollars de dividendes cette année de la Natcom.

Contrairement à ce qu’on croit, l’opacité dans la gestion de beaucoup d’entreprises à vocation commerciale de l’Etat est le fruit d’un consensus. Pour que des chefs, sans explications, sans avoir à rendre compte, puissent ordonner des ponctions financières, caser des affidés dans des postes rentables, a estimé cette source au MEF, en reprenant le refrain de la chanson « Ban m fènwa, banm blakawout mw souple », comme pour souligner « l’utilité » de l’opacité pour les opérateurs en eaux troubles…

Source Le Nouvelliste