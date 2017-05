Des actions pour renforcer les institutions, renforcer des liens avec les États étrangers, promouvoir la bonne gouvernance, consolider le partenariat public-privé… Bref. Pour ses 100 premiers jours au pouvoir, le président de la République croit avoir déjà donné le signal du changement et pris des décisions capables de changer les conditions de vie de la population…

« J'ai bouclé les 100 premiers jours de mon quinquennat faisant preuve d’un pragmatisme éclairé dans l’adoption de décisions importantes, à impact réel, susceptibles d’améliorer les conditions d'existence de tous les Haïtiens », a déclaré le chef de l’État sur sa page Facebook. Dans un document envoyé au Nouvelliste, le Palais national tente d’étaler les réalisations de Jovenel Moïse depuis qu’il a pris les rênes du pays le 7 février dernier.

« Dès son arrivée à la tête du pays, le renforcement des institutions a fait partie des objectifs majeurs poursuivis par son administration. Et comme pour lier l'acte à la parole, le chef de l'État s'est évertué à envoyer des signaux forts à la population », selon le document du Palais national citant, à titre d’exemple, la publication dans le journal officiel «Le Moniteur» de tous les détails possibles sur les subventions accordées ; la publication de l'arrêté présidentiel sur la réduction du train de vie de l'État ; la présentation de l'agenda législatif pour l'année 2017 ; la formation d’une commission présidentielle sur la situation carcérale dans le pays ; l'intensification des actions en vue de faciliter aux contribuables l'accès aux documents d'identité, entre autres.

Le chef de l’État estime avoir également entretenu un climat de dialogue franc et constructif avec les secteurs nationaux et les différents représentants d'États et d'institutions de la communauté internationale.

Dans un autre registre, pour le Palais national, le renforcement du partenariat public-privé représente une plaque tournante de la mise en œuvre et de la réussite de sa mission historique. « Depuis sa prise de fonction officielle, le président Moïse s'est engagé à travailler au service de la population et à œuvrer en vue du développement socioéconomique du pays. Les multiples visites réalisées du 7 février 2017 à aujourd'hui témoignent de la volonté manifeste du président Moïse d'instaurer un État de service public fondé sur des institutions modernes et fortes », a soutenu la présidence.

« Relancer l'économie haïtienne à travers une planification stratégique efficace et inscrire ses actions dans un processus irréversible et endogène de création et de répartition équitable de richesses, telle est l'optique dans laquelle s'inscrivent les actions spécifiques majeures du gouvernement, selon la présidence. Au titre des 100 jours, les actions programmées visent à : relancer la prospective et mettre en place un mécanisme de veille stratégique ; renforcer le processus de planification, de programmation et de suivi-évaluation des interventions du gouvernement pour la cohérence du développement ; mettre en œuvre les actions de lutte contre la pauvreté ; relancer l'aménagement du territoire et le développement régional. »

« La Caravane du changement : une nouvelle approche face aux défis de l’heure »

Le plus grand programme de Jovenel Moïse pour ses premiers jours demeure le lancement de la « Caravane du changement » le premier mai dernier dans la localité de Lagrange, 5e section communale Bocozelle (Saint-Marc). Avec une flotte de 30 pelles excavatrices à bras long, 10 bulldozers, 7 loaders, 40 camions, 5 graders, 5 compacteurs, 3 back loaders, 2 machines atelier, 20 motos projecteurs, 12 pick-up de service, 5 camions d'eau et 5 véhicules de fonction, le chef de l’État s’est donné pour mission de mettre en valeur 32 000 hectares dans la vallée de l’Artibonite. « La Caravane est une approche plus adaptée aux défis de l’heure, une démarche pour apporter le changement réel dans la vie des citoyens. »

Les 100 premiers jours du chef de l’État, c’est aussi une augmentation d’environ 20% sur le prix des produits pétroliers à la pompe avec projection d’augmentation à chaque arrivage, manifestations et grèves des enseignants ainsi que des ouvriers de la sous-traitance réclamant de meilleures conditions de vie…

Robenson Geffrard source Le Nouvelliste