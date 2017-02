Le stand de la Présidence

A moins de 24 heures du coup d’envoi des festivités carnavalesques de 2017, la ville des Cayes retient son souffle. Les fines pluies qui s’abattent sur la ville et certaines communes du département presque chaque soir, avant les fêtes, sont incapables d’altérer l’excitation de cette meute de gens qui se sont déjà précipité dans la cité d’Antoine Simon et de ses environs. Hier vendredi, la troupe Apach, la bande de rara magique de la rue Prosper Fort, a mis la ville en feu. Plusieurs milliers de personnes ont foulé le macadam en leur compagnie pour produire cette ambiance de tonnerre. Sans complexe dans leur terroir, les musiciens ont même repris quelques anciens succès pour le bonheur du public.

Il n’y a pas que la ville des Cayes qui ressent la fièvre carnavalesque. Certaines communes avoisinantes, notamment Camp-Perrin, Torbeck, Port-Salut ou Arniquet, se sentent aussi concernées. Elles reçoivent aussi des visiteurs. Sneider Jean Jacques, originaire de Torbeck, héberge dans sa maison familiale certains de ses camarades d’université. Il avoue avoir beaucoup de bonheur à les accueillir, car, argue-t-il, chacun en ce qui le concerne doit contribuer au rehaussement de l’événement. « J’avoue que chez moi ce n’est pas le grand confort. Mais entre étudiants, on peut s’adapter. On a besoin du strict minimum », balance-t-il, souriant.

Dire que les compagnies de transport trouvent leur aubaine c’est une évidence archimédienne. Marie Laurette St-Fort, mieux connue sous le sobriquet de Manman Lolo, propriétaire de la compagnie Transport Chic, peut en témoigner. Elle explique avoir observé une hausse considérable de demandes pour le trajet Port-au-Prince/Cayes. « De jeudi à Samedi, on déjà réalisé 14 voyages sur ce trajet. Nos bus peuvent transporter 40 personnes au minimum. Il y a une grande affluence », a-t-elle indiqué, espérant que la même situation va se reproduire mercredi prochain à la fin du carnaval. Marie Laurette St-Fort est très contente de l’organisation des festivités dans sa ville. Quoique minimes, elle pense que les retombées économiques seront bien venues.

A l’avenue Cartagena, Marie Danielle Lundi met les dernières décorations dans son restaurant « Madulu ». Il s’agit d’un service traiteur à Port-au-Prince, converti en restaurant durant les fêtes. Situé sur le parcours du carnaval, Madulu doit desservir pour le moment les musiciens de Djakout#1, Kreyòl La, et négocie avec une autre formation musicale. « Nous avons choisi de nous installer sur le parcours afin de desservir le public et les musiciens. Les plats sont préparés dans les meilleures conditions d’hygiène et se vendent à un prix abordable », a-t-elle expliqué.

Electricité, les autres communes dans le noir

Des techniciens de l’électricité d’Haiti (EDH) s'activent à réparer le réseau de distribution en électricité sévèrement mis à terre par l’ouragan. La quasi-totalité des communes, hormis les Cayes, sont dans le noir plus de 4 mois après la catastrophe. Les habitants de Pont Salomon, un quartier de la commune des Cayes situé sur la route menant vers la côte sud, ont érigé des barricades pour exiger l’électricité durant le carnaval. La police a dû sortir ses muscles pour libérer la voie publique.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste