Les photos nues de l’actuel directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Louis Mary Cador, continue de circuler sur les réseaux sociaux. À la suite de cette publication, le DG du MENFP dénonce un chantage.

C’est le fait étonnant du week-end. Les photos nues du moins des photographies qui illustrent la physionomie fidèle du DG du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Louis Mary Cador, alimentent des réflexions controversées. La théorie du complot est évoquée par le concerné lui-même. Profondément choqué et abasourdi par la publication sur les réseaux sociaux de ses images intimes, il dénonce toute la machination et la manipulation qu' il y a derrière ces images avilissantes qui visent à « détruire sa réputation de citoyen honnête et respectueux des valeurs, fruit de longues années de carrière comme éducateur et professionnel évoluant dans le Nord-Est ».

À en croire ses propos, les gens qui ont utilisé ses photos voulaient le faire chanter bien avant la publication fracassante. « Ils m’ont d’abord appelé au téléphone pour me demander de l’argent pour ne pas publier les photos qu’ils avaient en leur possession. Malheureusement, ils l’ont fait », précise-t-il.

La victime en a profité pour dénoncer l’instrumentalisation de ces matériaux visuels utilisés contre sa personne, suite à un vol de ses données strictement personnelles. Toutefois, il présente toutes ses excuses à sa famille, sa femme et ses enfants, ses proches, ses amis et collaborateurs au ministère de l’Education nationale, à la communauté éducative et au grand public en général pour tous les torts que la publication que ces images avilissantes ont pu causer.

Des employés du MENFP le supportent. Pour eux, ces photos ont été maquillées. « Je ne crois pas dans la véracité de ces photos. Ce monsieur que je connais depuis belle lurette ne saurait se comporter de cette façon. Il n’est pas un homme pervers. Je pense que c’est l’œuvre de ses détracteurs », a dénoncé un employé visiblement en colère. Puis, un autre a déclaré que, « dans ce pays, à n’importe quel moment, on peut entendre n’importe quoi sur n’importe qui ».

D’autres employés du MENFP estiment que ce nouveau scandale est une note de mauvais goût pour un pays déjà malade comme Haïti. « Nos dirigeants doivent faire attention, car leurs actes peuvent les suivre. Nous avons pour mission d’éduquer. Donc, quand ces choses arrivent, cela dégrade davantage notre système éducatif.

Un peu plus tard dans la journée du lundi, le DG du MENFP a sorti un communiqué de presse pour présenter publiquement ses excuses. « Je dénonce l’instrumentalisation de matériaux visuels contre ma personne…et présente mes excuses à toute la communauté éducative, mes proches et amis pour ces images avilissantes contre ma personne », lit-on dans le communiqué.

« Profondément choqué et abasourdi par la publication sur plusieurs réseaux sociaux de photos intimes de ma personne, je, Louis Mary Cador, dénonce toute la machination et la manipulation de ces images avilissantes en vue de détruire ma réputation de citoyen honnête et respectueux de valeurs, fruit de longues années de carrière comme éducateur et professionnel évoluant dans le Nord-est », poursuit Louis Mary Cador, qui présente "toutes ses excuses à sa famille, sa femme et ses enfants, ses proches, ses amis et collaborateurs au ministère de l’Education nationale, à la communauté éducative et au grand public en général pour tous les torts que la publication que ces images avilissantes ont pu causer. Mes plus profonds regrets à vous toutes et à vous tous que je respecte profondément".

"J’ai déjà contacté mon avocat afin d’engager les poursuites légales contre tous ceux qui sont derrière cet acte ignoble", conclut le communiqué.

Emmanuel Thélusma source le nouvelliste