Les examens d’État sont prévus du 3 juillet au 24 août 2017. Ces examens officiels de l’année académique 2016-2017, débuteront avec ceux de la 9ème année fondamentale et des Écoles normales d’instituteurs (ENI). La première session du baccalauréat est prévue du 10 au 13 juillet, ont confirmé, ce vendredi 26 mai, en conférence de presse, le directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Meniol Jeune et le directeur du Bureau national des examens d’État (BUNEXE), M. Renan Michel.

Tout un ensemble de dispositions ont déjà été prises par le ministère pour le bon déroulement de ces examens , informe le directeur général qui rappelle les enjeux et l’importance des examens pour l’État, les familles et les communautés.

Par ailleurs, le numéro 2 du MENFP en a profité pour lancer une mise en garde à tous les directeurs et directrices d’écoles qui continuent à utiliser des subterfuges pour inscrire des candidats qui ne répondent pas aux critères prescrits par le ministère.

« Des sanctions seront prises contre ces directeurs et directrices d’établissements scolaires », prévient M. Jeune, avant d’inviter la communauté éducative et la population en général à donner tout support nécessaire en vue du bon déroulement de ces épreuves.

De son côté, le directeur du BUNEXE, M. Renan Michel a fait remarquer que cette année les candidats nouveaux et recalés composeront à des dates différentes de façon séparée. Question, indique-t-il, de mieux organiser l'effectif de participants qui deviennent d’année en année plus nombreux.

« Bien que les nouveaux candidats et les recalés fréquentent normalement une seule salle de classe, ils se feront inscrire séparément suivant leur statut actuel », précise le responsable, informant au passage que la 2ème Session spéciale des recalés est prévue du 21 au 24 août 2017.

Plus loin, M. Michel a indiqué que l’inscription pour ces candidats se fera à travers les Directions départementales d'éducation (DDE) au cours de la période allant du 5 au 20 juin 2017. Aussi invite-t-il tous les directeurs départementaux à prendre les dispositions qui conviennent dès maintenant.

De nouveaux cas de fraude impliquant directeurs d’école et élèves

D’un autre côté, comme aux années antérieures, le directeur Renan Michel a fait part des préoccupations du BUNEXE et du ministère concernant les problèmes de validation de certains candidats suivant leur profil. Il a mentionné un total de 4645 cas d'éléves qui ont fait la 9e année fondamentale en 2013-2014 et 33 autres cas en 2014-2015. D'aprés le directeur du BUNEXE, ces candidats en situation irréguliére seront obligés de refaire les trois classes suivant la 9e avant de se retrouver en philo. Il cite aussi des cas de candidats qui n’ont pas réussi en seconde dont la candidature est automatiquement invalidée par le système informatique. On a recensé aussi des cas de doublons, c’est-à-dire, précise Renan Michel, des élèves ayant assuré leur inscription pour passer le bac sous le chapeau de deux écoles différentes ou dans deux départements.

M. Michel invite les parents et les responsables d'écoles à suivre de près l’évolution des enfants se trouvant dans cette catégorie et annonce dans la foulée que des sanctions seront prises à l'encontre de tout directeur d’école qui continue à frauder malgré de nombreux avertissements du MENFP.

Des mesures pour aider les candidats

Présents également à la rencontre avec la presse, les directeurs de l’enseignement secondaire et fondamental, respectivement M. Maxime Mésilas et Mme Nadine Henry, ont de leur côté, apporté des précisions relatives au processus de montage de textes d’examens et le support qui sera fourni aux candidats en vue de les aider à mieux préparer leurs examens.

Ces matériaux, disent-ils, sont disponibles à ces directions au local de ces structures à Nazon et sur le site Web du MENFP (www.menfp.gouv.ht)

Texte : Alix Laroche HPN

Photo : Sadrac Théodore