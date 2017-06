Jude Edouard Pierre Maire de Carrefour

Le président de la fédération Nationale des Maires d'Haïti (Fenamh), Jude Edouard Pierre, s'insurge contre la politique budgétaire du gouvernement exprimée dans le budget rectificatif soumis aux législateurs. Il ne décolère pas en raison de la réduction de 70 % des fonds alloués aux municipalités.

Nous sommes indignés par cette coupe drastique par rapport au précédent budget, dit-il faisant allusion aux allocations du fonds de développement et d'aménagement du territoire.

Ce fonds est communément appelé fonds communaux et est disponible depuis l'administration de René Préval.

Nous sommes grandement étonnés parce que les fonds sont en moyenne de 2.5 à 3 millions de gourdes, déplore le Maire de Carrefour annonçant une campagne auprès des parlementaires pour modifier les allocations dans cette rubrique. Le Parlement dispose de prérogatives pour faire des recommandations à l'Exécutif, a laissé entendre M. Pierre attirant l'attention sur la situation difficile des Mairies.

Les responsables de la Fenamh se proposent de rencontrer les présidents des deux chambres, les présidents et membres des commissions intérieur et finances du Sénat et de la chambre des députés afin de conscientiser les législateurs sur ce problème.

Les parlementaires semblent très préoccupés par ces fonds communaux. Plusieurs élus avaient salué par des applaudissement l'intervention du président de l'Assemblée Nationale, Youri Latortue, sur la nécessité des fonds communaux.

Le président de la Fenamh critique le comportement du chef de l'état et du Premier Ministre qualifiant cette décision de mépris pour la décentralisation. Il n'y a aucune allocation dans le budget pour le processus de décentralisation, dit-il estimant la décentralisation incontournable pour le développement économique.

Metropole Haiti