La loi de finances 2017-2018 annonce une révolution. Les énergies renouvelables seront mises en avant grâce à des avantages fiscaux. Si tant soit peu vous avez besoin d'éclairage et d’énergie électrique, n’attendez pas 24 mois. Equipez-vous dès octobre et soyez autonomes en tout ou en partie.

Les pompes solaires, et leurs pièces de rechange, les réfrigérateurs solaires, les générateurs à énergie éolienne, les groupes électrogènes solaires, les convertisseurs photovoltaïques, les accumulateurs solaires, les lampes portatives solaires, les chauffe-eaux solaires, les lampes et tubes à diode émettrice de lumière (LED), les panneaux solaires (dispositif photovoltaïque), les appareils d’éclairage à énergie solaire pourront être importés ou achetés à meilleurs prix.

Tous ces équipements de génération, de conservation et de transformation d’électricité se verront appliquer un taux de 0 en douane dès octobre, si l’article du budget proposant cette disposition est voté par le Parlement.

En libérant les énergies renouvelables du carcan des taxes, l’administration Jovenel Moïse offre la possibilité aux ménages comme aux entreprises de se convertir en producteurs d’électricité. Avant, l’accent était mis sur les inverters et les génératrices, dorénavant on pourra se tourner vers le solaire et l’éolien.

Chaque watt produit par le consommateur est un watt que l’État n’aura plus besoin à produire. Si au départ l’investissement est lourd, sur le long terme, ceux qui atteignent l’autonomie gagnent en qualité de vie et font même des économies. Avec le renouvelable, les importations pétrolières baisseront, la subvention à l’EDH aussi, les finances publiques se porteront mieux.

Comme pour tout investissement en matériels, il faudra faire bien attention pour ne pas se faire avoir. Il y a de bonnes marques et des fournisseurs de biens et de services soucieux avant et après la vente, comme il y a des marchands de camelotes dans le secteur des énergies propres.

Frantz Duval source le nouvelliste