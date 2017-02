Les conclusions d’une enquête menée par le Conseil national des télécommunications (Conatel) dans les départements du Sud et des Nippes révèlent que les indicateurs de la communication vocale étaient de qualité (auditive) acceptable dans 9 des 10 communes visitées dans le département du Sud pour la Digicel. Ces mêmes indicateurs étaient aussi de qualité acceptable dans 6 des dix 10 communes visitées dans le même département pour la Natcom. Dans le département des Nippes les chiffres indiquent 7/7 communes visitées pour la Digicel et la Natcom.

En ce qui a trait aux indicateurs relatifs à l’Internet (accès à l’Internet et diffusion de vidéo en flux) pour la Natcom et la Digicel, l’enquête du Conatel a permis de constater que les services DATA (Internet) sont de mauvaise qualité dans les communes de la côte Sud. Ces indicateurs étaient, pour les deux opérateurs, majoritairement de qualité médiocre et minoritairement de qualité acceptable (par endroits et par intermittence) dans les autres communes visitées dans le département du Sud et dans toutes celles visitées dans le département des Nippes.

« Cette enquête a permis au régulateur d’évaluer la qualité des services offerts par les deux opérateurs de téléphonie mobile après les dégâts causés par le passage de l’ouragan Matthew sur les infrastructures de télécommunications dans le grand Sud. En effet, leurs réseaux ont été sérieusement endommagés. Mais, des efforts ont été déployés pour le rétablissement des communications dans les zones affectées », lit-on dans les conclusions de cette « Enquête sur la qualité de service dans le Sud et les Nippes » du régulateur haïtien des télécommunications.

Le rapport d’enquête recommande, par ailleurs, aux opérateurs d’optimiser leurs réseaux dans les départements du Sud et des Nippes ; de continuer à déployer au moins leur réseau 3G dans toutes les communes du Sud et des Nippes, conformément au contrat de leur licence d’exploitation de la 3G et au CONATEL de continuer à effectuer des tests relatifs à la qualité des services, d’une manière régulière, à travers les autres départements géographiques du pays.

Le Conatel a mené cette enquête dans le Sud et les Nippes en vue d’évaluer la qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile en Haïti, trois mois après le passage de l’ouragan Matthew. Sachant que les infrastructures des télécommunications ont été durement endommagées par l’ouragan.

Selon le Conatel, les mesures ont été réalisées dans les principales communes des départements du Sud et des Nippes. Les communes touchées par cette enquête dans le département du Sud sont : Aquin, Saint-Louis du Sud, Cavaillon, les Cayes, Torbeck, Chantal, Port-Salut, Roche-à-Bateaux, Côteaux, Port-à-Piment. Celles du département des Nippes sont : L’Azile, Arnaud, Petit-Trou-de-Nippes, Anse-à-Veau, Petite-Rivière-de-Nippes, Paillant et Miragoâne. L’enquête a été réalisée dans les communes du département du Sud le samedi 7 janvier et dans celles du département des Nippes le dimanche 8 janvier 2017.

nouvelliste/conatel