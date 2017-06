Il a fallu environ un mois au président de la République pour prendre en main la crise à l’OAVCT. Le chef de l’État a nommé par arrêté une « commission technique de restructuration de l’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT)», le week-end écoulé. La commission formée de Wolf Dubic, coordonnateur, Franck Bonhomme, coordonnateur adjoint, et Goethie Varnel Morency, membre, a pour mandat de « proposer un plan d’urgence incluant les modalités de reprise des activités tout en facilitant le rapatriement de tout le matériel de l’OAVCT, la régularisation ou la révision, le cas échéant, de toutes les nominations et de tous les contrats de personnel récemment opérés, ainsi que la révision de tous les nouveaux contrats de service».

La commission doit «effectuer un diagnostic institutionnel, travailler sur la révision du cadre juridique de l’OAVCT ; prendre les dispositions nécessaires à un plan stratégique et un plan d’affaires pour le redressement définitif de l’OVCT ; évaluer et modéliser la part des recettes générées qu’il faudra affecter aux dépenses de fonctionnement afin de gommer les déficits chroniques et mettre en œuvre le plan de redressement validé par l’autorité de tutelle».

À la fin de leur mission, les commissaires soumettront leur rapport au ministre de l’Économie et des Finances. Ils ont un délai de six mois pour la réaliser. « Cette échéance peut exceptionnellement, si la situation l’exige, s’étendre jusqu’au 30 juin 2018», prévoit l’arrêté qui rapporte celui du 22 mars 2017 nommant l’ancien député de Carrefour, Elie Blaise, au poste de directeur général de l’OAVCT.

Les protestataires dénoncent une commission de privatisatision

Les protestataires de l’OAVCT estiment avoir gagné «une manche dans le cadre de leur bataille». À côté de la démission du directeur général, ils ont toujours pris position contre la privatisation de l’institution. À ce sujet, Jean Roody St-Juste, le porte-parole du syndicat, dit mettre en doute la « légitimité de cette commission», qu’il accuse d’être une commission de « privatisation». Il pointe du doigt le coordonnateur de la commission, Wolf Dubic, contre lequel il affirme avoir des suspicions. « 39 ans, il est prêt à tout pour satisfaire ses propres désirs», accuse Roody St-Juste qui n’a aucun doute sur la volonté du chef de l’État de «privatiser» l’OAVCT au profit de « Sherif Abadalh qui a joué un rôle clé dans la campagne de celui-ci». « Nous sommes ses seuls concurrents en matière d’assurance», a-t-il dit.

Jean Roody St-Juste déclare qu’ils ne vont pas faire de cadeau à la commission. Au moindre geste posé en dehors du règlement intérieur de l’OAVCT et de la loi sur l’administration publique par la commission, le porte-parole du syndicat annonce qu’ils vont exiger son renvoi. Il invite la commission à prendre en compte leurs recommandations. Ils exigent une augmentation de 50% de leurs salaires, tiennent à ce que les frais de restauration fixés à 3 000 gourdes soient élevés à 5 000 gourdes. Roody St-Juste souhaite aussi une révision de la loi sur les polices d’assurance. Aujourd’hui, il n’y a aucune différence dans le montant des polices d’assurance payés par un propriétaire de véhicule neuf et celui qui possède un véhicule d’occasion.

Jean Roody St-Juste a par ailleurs reproché au chef de l’État d'avoir mis sur pied la commission technique de restructuration de l’OAVCT sans consulter les syndicalistes. On aurait dû avoir notre représentant au sein de la commission.

Luc Ouainche, l’un des syndicalistes rencontrés dans la cour de l'institution ce lundi, dit suivre l’évolution du dossier avec beaucoup de prudence. Il émet ses réserves sur les trois commissaires. « On ne les connait pas. Nous allons observer chacune de leurs décisions. S’ils viennent marcher sur les pas d’Elie Blaise, les mêmes causes produiront les mêmes effets », prévient-il. De plus, le syndicaliste estime que certains termes de l’arrêté sont flous, prêtent à équivoque et viennent renforcer le camp de ceux qui craignent une privatisation de la boîte. « Ils pensent une révision du cadre juridique de l’institution. Cela implique quoi ? (…) Cette bataille, nous allons la mener jusqu’au bout. Au péril de nos vies, nous n’accepterons pas qu’on privatise l’OAVCT et qu’on nous envoie au chômage », a-t-il averti.

La privatisation ne fait pas partie de l’agenda du chef de l’État

Ce sont des cadres du ministère de l’Économie et des Finances qui ont gravi tous les échelons, explique le porte-parole de la présidence pour justifier la nomination des trois commissaires. L’administration Moïse/Lafontant a jugé bon de nommer des professionnels au sein de la commission de manière à avoir la meilleure lecture possible de la situation à l’OAVCT qui, à côté des services qu’il offre à la population, gère des fonds, du matériel et d’autres ressources

« Non. Non. Non. Ceci ne fait pas partie de l’agenda du chef de l’État », a déclaré le porte-parole par rapport à la question de savoir si le chef l'État nourrit réellement l’idée de privatiser l'OAVCT. La commission a été créée avec un mandat clair dans le but d’empêcher que la situation empire, martèle-t-il. Lucien Jura a par ailleurs précisé que les commissaires n’auraient pas droit à un salaire ni aux privilèges dus aux directeurs généraux. Ils pourraient recevoir des frais de fonctionnement .

Dans la cour de l’OAVCT ce lundi, certains employés devisent alors que d’autres s’affairent à assainir le lieu. S’il est dorénavant ex-directeur de la boîte, l’ombre d’Elie Blaise y plane encore. Il aura laissé son empreinte sur ce lieu. Son nom est estampillé sur des pans de mur, dans un lyrisme loin d’être élogieux. Le temps des agitations n’est certes pas loin dans les mémoires, mais place à la trêve. Un petit parfum de victoire. L’administration Moïse-Lafontant vient en effet de publier un arrêté créant une commission technique de restructuration, mettant, par la même occasion, fin à plusieurs semaines d’agitation. En attendant l’installation de ladite commission, les employés œuvrent déjà à la réouverture de l’institution. Ils ont réalisé une séance de nettoyage pour dépouiller l’espace de l’attirail de débrayage qui a troublé le sommeil d’Elie Blaise durant plusieurs semaines. Les clients peuvent passer renouveler leur police d’assurance et demander d’autres services dès ce mardi.

Danio Darius et Jean Daniel Sénat source le nouvelliste