L’insigne de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur décerné à Arielle Jeanty

L’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, a remis l’insigne de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur à Mme Arielle Jeanty Villedrouin, Directrice générale de l’Institut du Bien-Etre social et de Recherches (IBESR), lors d’une cérémonie le 16 mai 2017 à la Résidence de France., a appris Haiti Press Network.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Martine Moïse, Première Dame de la République d’Haïti, ainsi que de M. Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales et du Travail, et de nombreuses personnalités.

A la tête de l’IBESR depuis 2011, Mme Jeanty Villedrouin s’est illustrée par son engagement continu en faveur du renforcement de la protection de l’enfance et de cette institution. Ses nombreux accomplissements incluent l’ouverture de bureaux de l’IBESR dans chaque département, la création d’une base de données nationale des enfants en situation de vulnérabilité ou encore le recensement des orphelinats du pays et la mise en place de mécanismes de contrôle et d’évaluation.

De concert avec le Parlement haïtien, Mme Jeanty Villderouin a joué un rôle majeur dans la modernisation du cadre juridique national relatif aux droits des enfants ainsi que son harmonisation avec les instruments internationaux existants. Elle a notamment œuvré à la ratification par Haïti en 2012 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, entrée en vigueur en 2014.

En distinguant Mme Jeanty Villedrouin, la France a souhaité rendre hommage à sa contribution essentielle au développement social et à l’amélioration de la protection de l’enfance en Haïti, mais aussi récompenser son action en faveur du développement des relations entre la France et Haïti, notamment au travers des questions relatives à l’adoption, at-on lu dans une note de l’ambassade de France en Haïti.

Premier Ordre National institué après la Révolution française, la Légion d’Honneur est la plus haute distinction française et l’une des plus connues au monde. Récompensant les « mérites éminents » de personnalités françaises ou étrangères dans tous les domaines d’activités, elle est remise depuis deux siècles au nom du Président de la République, reconnu comme grand maître de l’Ordre lors de son investiture.

Jean Louis Wilner HPN