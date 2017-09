De nombreux manifestants très agressifs lançant des propos chicaniers ont regagné les rues de la capitale, ce mardi 12 septembre 2017, pour continuer de dénoncer la gestion du pouvoir en place, notamment le budget national 2017-2018, constate Haiti Press Network.

Au niveau du tronçon de route de Delmas 40 à Delmas 48, on a constaté des barricades de pneus enflammés et des pierres éparpillées le long de la chaussée. Une situation qui génait un peu la circulation automobile pendant un certain temps, avant que la police intervienne pour éteindre le feu.

Le camion d’eau de la police suit le parcours. Cependant, les agents de la PNH n’étaient pas tellement nombreux pour encadrer la foule qui grossissait au fur et à mesure sur le macadam, où seul leader politique remarqué, a été le dirigeant de Pitit Dessalines, Moïse Jean-Charles, principal initiateur du mouvement.

Beaucoup de motocyclettes et de branches d’arbres ont été remarquées. Les manifestants qui paraissaient un peu violents, voulaient prendre la direction de Pétion-Ville. Ils entendaient longer l’avenue Panaméricaine avant de prendre la direction du Champ de Mars où loge le Palais présidentiel.

Mais la police a dû intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène et de coup de canon d’eau pour casser le mouvement dans son élan.

Au carrefour de Delmas 52 et 75, une détonation de la police qui entendait à tout prix maintenir l’ordre, a provoqué un gros vent de panique. La foule a été momentanément dispersée. La tension montait d’un cran à cet endroit.

Certains des manifestants qui jetaient des jets de pierres en direction des forces de l’ordre, étaient munis d’armes à feu. Ils en ont même exhibé tout en faisant des menaces sur des riverains, a constaté un confrère de radio Métropole.

Alix Laroche hpn

