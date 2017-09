Les sols, déjà saturés par la saison pluvieuse et le passage de l’ouragan Irma, ne peuvent absorber les pluies torrentielles.

Alors que l’ouragan Maria se trouvait à environ 250 km au nord-est du pays, trois personnes ont été tuées, jeudi 21 septembre en Haïti, selon le premier bilan établi par le ministère de l’intérieur.

Un homme de 45 ans est mort noyé à Limbé, commune du département du Nord, alors qu’il tentait de traverser une rivière en crue. Deux autres personnes, une femme d’une vingtaine d’années et un homme dans la cinquantaine, ont été mortellement foudroyées à Cornillon, une petite localité à 40 km à l’est de la capitale, précise le communiqué officiel.

Dès la mi-journée, les autorités ont enregistré des inondations dans plusieurs localités à la suite de la montée des eaux de rivières. Dans trois des dix départements que compte le pays, une trentaine d’abris provisoires sont déjà ouverts pour permettre aux habitants vivant dans les zones à risques de s’y réfugier.

Risques importants d’inondations

Eloignée de la trajectoire directe de l’ouragan, rétrogradé en catégorie 3, la moitié nord de Haïti n’en reste pas moins en alerte niveau orange en raison de l’extrême vulnérabilité du pays. Les sols, déjà saturés par trois mois de saison pluvieuse et le passage de l’ouragan Irma il y a moins de deux semaines, ne peuvent absorber les pluies torrentielles et les canaux d’évacuation des eaux sont trop peu entretenus pour écarter les risques d’inondations.

« L’ouragan avance à une vitesse très lente. Du coup, nous allons recevoir beaucoup plus de pluie, ce qui signifie beaucoup plus de risques d’inondations dans la soirée et la nuit, a déclaré Guillaume Albert Moléon, porte-parole du ministère de l’intérieur, en début de soirée. Le danger est que les gens se fassent surprendre pendant la nuit, en pensant que le plus gros des intempéries est passé alors que cela ne fait que commencer. »

Devant les risques d’inondations et de glissements de terrain, les autorités haïtiennes appellent la population « à la vigilance, à suivre les consignes de sécurité et à ne pas attendre le dernier moment pour se rendre en lieu sûr ».

AFP