Le président Jocelerme Privert a décerné la « médaille de la reconnaissance » à des pays à travers leurs ambassadeurs et des institutions pour avoir orienté leur aide aux victimes de l’ouragan Matthew à travers les canaux gouvernementaux, lors de la cérémonie organisée pour honorer la mémoire des disparus du séisme, le jeudi 12 janvier 2017. Certains partenaires étaient « extraordinaires en termes de réponses », a souligné le chef de l’État avec un zeste solennel en disant « merci à tout le monde ».

En premier lieu dans sa liste, Jocelerme Privert a remercié la République dominicaine. L’ambassadeur dominicain, Ruben Sillié Valdes, en remerciant à son tour pour cette reconnaissance, au nom du président Danilo Medina, a assuré le président Privert et le peuple haïtien qu’ils pouvaient « compter sur l’appui du voisin ». « Merci beaucoup au nom du système des Nations unies en Haïti et c’est au nom des 102 membres des Nations unies qui ont péri que j’accepte cette marque de reconnaissance », a indiqué, patronne de la MINUSTAH, elle aussi habitée par une pensée pour les 230 000 morts du séisme du 12 janvier.

« Merci beaucoup pour cet honneur. L’appui des USA et de son gouvernement est tout à fait naturel venant des grands amis et d’un partenaire », a réagi l’ambassadeur des USA. Peter H. Mulrean a été le premier, a confié le président Privert, à survoler le grand Sud en hélicoptère et à « offrir ses bons offices ». Pour les équipements, les matériaux de construction mis à la disposition du gouvernement pour être distribués aux victimes de l’ouragan Matthew, l’ambassadeur du Venezuela en Haïti, Luis Ernesto Diaz a été remercié. Le diplomate a mis en avant la fraternité entre les deux peuples et leur solidarité indéfectible depuis le temps où Simon Bolivar et Alexandre Pétion ont uni le destin des deux pays, en appuyant le Vénézuéla et d’autres pays de la région dans leur quête de liberté.

L’ambassadeur de la Colombie en Haïti mais basée à Santo-Domingo est rentrée à Port-au-Prince pour recevoir cette distinction au nom du président Juan Manuel Santos qui avait mobilisé un navire et un hélicoptère de l’armée pour acheminer de l’aide dans les zones reculées. Les médecins cubains, arrivés par la mer, ont sauvé des vies à Anse-d’Hainault et Les Irois en contenant une poussée de choléra. Le jour de l’enterrement de Fidel Castro, un navire cubain a jeté l’ancre en Haïti avec de l’aide pour les sinistrés, a détaillé Jocelerme Privert.

Les 2 millions de l’UE pour l’ouragan Matthew ont permis d’effectuer des travaux sur des routes détruites, à côté d’un appui budgétaire de 28 millions de dollars pour l’exercice 2015-2016, a expliqué Jocelerme Privert. « L’UE sera à vos côtés, comme elle l’a toujours fait », a assuré l’ambassadeur de l’UE Vincent Degert. L’Agerca, la société des Croix-Rouges ont reçu la médaille de la reconnaissance et le MSSP, à travers la ministre Daphnée Benoît Delsoin, a reçu cette distinction aux noms des prestataires de soins mobilisés, dont Médecins du Monde, Médecins Sans Frontière.

Le Système de gestion des risques et des désastres a également, à travers le ministre de l’Intérieur François Annick Joseph, reçu la médaille de distinction. Le chef de l’État, dans une mention à des organisations haïtiennes dont Food for the Poor, exemplaires dans leurs réponses aux victimes de l’ouragan, a souligné que la « réponse à Matthew n’est pas terminée. Le relèvement du grand Sud n’est terminé ». 1,4 million de personnes ont été affectées par cet ouragan qui a causé des centaines de morts et des dégâts estimés à 1,9 milliard de dollars US.

source le nouvelliste