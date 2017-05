Le Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales appelle la population, surtout celle des zones à risques, à la plus grande prudence, face aux menaces de nouvelles intempéries, prévues sur Haïti, les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017.

Dans un avis transmis à l’agence en ligne AlterPresse, le Mict alerte sur des risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrain, tout en appelant à appliquer les consignes de sécurité, durant ces trois jours.

Jusqu’au jeudi 18 mai 2017, des averses localement orageuses sont prévues, particulièrement sur les départements du Sud, du Sud-Est, de la Grande Anse (Sud-Ouest), de l’Artibonite, du Plateau central, du Nord-Ouest et de l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

Des averses orageuses isolées sont attendues sur les côtes Sud et sur le Golfe de la Gonâve, où la mer est agitée, avec une hauteur des vagues de 4 à 6 pieds.

Elle demeure peu agitée à agitée dans la zone côtière Nord avec une hauteur des vagues de 3 à 5 pieds.

Les marins de voiliers ou de petites embarcations doivent prendre des précautions sur le littoral et au large.

Déjà, dans la matinée du mardi 16 mai 2017, de forts vents ainsi que des périodes nuageuses ont été enregistrés, en différents endroits de la capitale.

La température varie entre 22 et 33 degrés Celsius.

Trois morts et des plantations ravagées ont été enregistrés dans plusieurs communes frontalières du bas Plateau central, lors des dernières intempéries enregistrées le samedi 29 avril 2017.

