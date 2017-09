Michel Brunache

L'ancien ministre de la Justice sous l'administration Martelly, Me Michel Brunache, a été attaqué vendredi en milieu de journée par des individus circulant à moto, à Delmas 75. En réaction, Me Brunache, qui était accompagné des membres de sa famille, a foncé sur ses agresseurs avec son véhicule, rapportent des proches. Un des agresseurs aurait été tué et un autre aurait eu le temps de prendre la fuite. Me Michel Brunache est sorti de cette attaque avec une jambe fracturée et a été transporté à l'hôpital.

Le Nouvelliste