Michel Joseph

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d'allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 25 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

Le 15 septembre prochain à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Saonha Lyrvole Jean Baptiste source Loop