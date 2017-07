Michele Jeanne Sison

Le président américain Donald Trump prévoit de nommer Michele Jeanne Sison, une diplomate de carrière du Maryland pour être le prochain ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Haïti, a annoncé jeudi, la Maison-Blanche.

Actuellement représentante permanente adjointe de la mission américaine aux Nations unies, un rôle qu'elle occupe depuis 2014, et membre de carrière du Service extérieur principal des États-Unis, classe de ministre-conseiller, Michele Jeanne Sison est en passe pour devenir la représentante officielle du Département d’État américain en Haïti.

Née le 27 mai 1959 à Washington, DC, Michele Jeanne Sison est diplômée en sciences politiques du Wellesley College et a également étudié à London School of Economics (LSE). Mère de deux filles, elle parle couramment le français, le créole haïtien et l'arabe. Elle était auparavant ambassadeur au Sri Lanka et aux Maldives (2012 à 2014), au Liban (2008 à 2010) et aux Émirats arabes unis (2004 à 2008). Elle a occupé le poste de chef adjoint de la mission à Bagdad (2011 à 2012) et d'autres rôles du Département d’État et de l'ambassade au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, ainsi qu'en Haïti.

Les missions de Michele Jeanne Sison à l'étranger comprennent le service de sous-chef de mission et chargée d'Affaires à l'ambassade des États-Unis à Islamabad, au Pakistan (1999-2002) et en tant que consul général au consulat général des États-Unis à Chennai, en Inde (1996-1999). Elle a également servi aux missions américaines à Abidjan, en Côte d'Ivoire (1993-1996); Douala, Cameroun (1991-1993); Cotonou, Bénin (1988-1991); Lomé, Togo (1984-1988); Et Port-au-Prince, Haïti (1982-1984), ainsi qu'à Washington.

Diplomate de carrière, Michele Jeanne Siso Sison est la récipiendaire de nombreuses récompenses du Département d'État des États-Unis pour un service exceptionnel.

La diplomate a été confirmée par le Sénat des États-Unis, en qualité d'ambassadeur aux Émirats arabes unis, le 6 mai 2004 et a été assermenté par le secrétaire d'État Powell le 12 juillet 2004. Avant sa nomination aux Émirats arabes unis, elle a été assistante adjointe principale secrétaire au Bureau des Affaires de l'Asie du Sud, chargée de fournir un large contrôle politique des relations américaines avec le Pakistan, l'Afghanistan, le Bangladesh, l'Inde, le Népal et le Sri Lanka.

Elle a également eu une courte durée comme chargée d'Affaires américains a.i. au Liban avant sa confirmation au Sénat en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Liban le 1er août 2008. La mission de l'ambassadeur Sison au Liban a pris fin en août 2010. Elle a été confirmée par le Sénat des États-Unis le 29 juin 2012 en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Sri Lanka et aux Maldives.

Enfin, le 8 juillet 2014, le président Barack Obama avait annoncé la nomination de Michele Jeanne Sison en tant que représentante adjointe des États-Unis aux Nations unies, avec le rang d'ambassadeur et représentante adjointe des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a été confirmée par le Sénat lors d'un vote par la voix le 19 novembre 2014. En attendant sa désignation par le président américain, elle attend aussi la confirmation du Sénat américain pour la validation de son choix.

Amos Cincir Le Nouvelliste