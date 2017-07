Herve Denis

Pour éclairer la lanterne de la société sur cette question de recrutement pour reconstituer les Forces armées haïtiennes, le ministre de la Défense, Hervé Denis doit se présenter bientôt par devant les parlementaires pour s’expliquer, annonce, le samedi 22 juillet, le sénateur du Nord-Ouest, Kedlaire Augustin (PHTK) qui participait à l’émission « RANMASE » de radio Caraïbes.

Les débats s’accroissent dans le pays concernant la restauration des Forces armées d’Haïti. Les commentaires fusent de toutes parts et nombreux vont dans le sens de la mise en place de cette force légalement reconnue par la Constitution. Néanmoins, ils sont encore nombreux ceux qui expriment un certain scepticisme par rapport à la façon dont le ministère de la Défense lance le processus de recrutement.

Pour cette raison, le ministre Hervé Denis aura à répondre les questions des sénateurs de la République qui partagent les avis de nombreux observateurs disant ne pas comprendre la manière dont on recrute des jeunes assoiffés d’un salaire, sans tenir compte du contexte actuel et des paramètres socio-économiques, culturels et politiques.

Aussi le sénateur Kedlaire Augustin indique qu’il va consulter ses collègues en vue d’adresser une correspondance au président de l’Assemblée nationale, Youri Latortue lui demandant d’inviter le ministre de la Défense à se présenter au Sénat pour fournir les précisions relatives aux démarches du gouvernement dans son élan visant à remettre l’Armée debout dans de telles conditions.

Alix Laroche source HPN