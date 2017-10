Par la signature de cet accord, la Digicel et l’ED’H veulent faciliter la tache à ceux qui n’utilisent pas gratuitement le courant de l’Etat au moyen d’expédient. Où qu’il soit, l’Ayisyen abonné au service MON CASH peut désormais non seulement vérifier mais aussi payer son bordereau via son téléphone portable.

Le processus est simple: *202# donne accès à une fenêtre contenant des numéros à sélectionner.

6 et 3 pour la vérification du bordereau,

3 et 4 pour le paiement,

6 et 1 pour l’entretien avec un agent en vue d’effectuer un dépôt.

‘’Plusieurs milliers d’abonnés de MON Cash pourront avoir accès à ce nouveau service, s’ils sont également abonnés à l’ED’H bien évidemment’’, se félicite le président de la Digicel Haïti, Marteen Boute.

‘’Par ce partenariat, l’ED’H entend améliorer son service à la clientèle’’, souligne Hervé Pierre-Louis ajoutant que la Digicel et l’ED’H envoie un signal clair que l’avenir n’appartient qu’aux compagnies qui conjuguent leurs efforts.

Notons que cette conférence de presse de lancement de ce service a été l’occasion pour certains journalistes de poser tant à la Digicel que l’EDH quelques questions qui fâchent comme par exemple : comment deux institutions dont la qualité du service est souvent sujette a critique peuvent-elles s’unir pour offrir le meilleur ?

George Allen source HPN