Aucun accord n’est encore trouvé entre les syndicats de chauffeurs de transport public et les représentants du gouvernement, lors du deuxième jour de négociations, ce mercredi 10 mai 2017.

C’est ce qu’a indiqué le responsable de l’Union nationale des syndicats pour la modernisation du transport, également membre du Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, Sanon Jérémie, joint au téléphone par l’agence en ligne AlterPresse.

« Nous tenons présentement un huis clos, afin de préparer notre contre-proposition […] nous reprendrons, bientôt, les discussions avec les représentants du gouvernement », fait-il savoir, à la mi-journée du mercredi 10 mai 2017.

« Devant la proposition de l’État d’augmenter le prix de la gazoline de 116.00 gourdes, celui du diesel de 88.00 gourdes et le kérosène de 84.00 gourdes, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, car cela viendra aggraver la situation économique du pays, déjà précaire », critique le syndicaliste.

Au terme de la première journée de négociations, le 9 mai 2017, le dirigeant syndical Duclos Bénisoit a déclaré à la presse que les syndicalistes sont animés de bonne volonté et comptent accepter une augmentation du prix du carburant à condition qu’elle ne soit pas aussi brutale.

« L’Etat perd plus de 7 milliards de gourdes (US $ 1.00 = 69.00 gourdes ; 1 euro = 78.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui) chaque année » a avancé, dans la presse, la semaine dernière, le premier ministre Jack Guy Lafontant, pour faire valoir que cette situation est intenable et que l’État ne peut plus subventionner le carburant.

Le chef du gouvernement laisse entendre que devant l’état des finances publiques, l’augmentation du prix du carburant est une nécessité.

« Les citoyens n’auront pas à subir les charges de l’augmentation des prix du carburant puisque les ressources seront allouées à la réalisation d’infrastructures et à l’accès à des services sociaux de base ».

Plusieurs secteurs syndicaux s’opposent déjà à la décision d’augmenter les tarifs des produits pétroliers sur le marché national.

