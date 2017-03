Réunis au siège principal de la Banque mondiale, les pays membres du Partenariat mondial pour l’éducation (Global Partnership for Education : GPE) les institutions internationales et les représentants de la société civile siégeant au sein du conseil d’administration ont officiellement investi les nouveaux membres de la Gouvernance internationale ce 1er mars 2017.

Au terme d’un long processus de consultations auprès des groupes constitutifs représentant tous les membres du Partenariat mondial, Nesmy Manigat, ex-ministre de l’Education, candidat pour occuper la présidence du Comité Gouvernance et Ethique, conserve ce poste pour deux nouvelles années, jusqu’à décembre 2018.

Ce nouveau conseil prend ses responsabilités dans un contexte où le Partenariat précise que l’aide des bailleurs de fonds à l’éducation de base dans les pays en développement a chuté de plus de 14 % entre 2010 et 2014. Depuis 2003, le Partenariat a alloué 4,6 milliards de dollars $US de financement à environ 65 pays en développement et motivé plusieurs de ses bailleurs de fonds partenaires à financer l’éducation. 2 milliards $US de ses financements ont été alloués aux pays fragiles ou touchés par des conflits. Actuellement, l’organisation lance un ambitieux plan de reconstitution de ses ressources mobilisant notamment la star internationale Rihanna, nommée récemment ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation et récompensée cette année du prix humanitaire Peter J. Gomes de la Fondation Harvard University. Rappelons qu’Haïti a reçu environ 50 millions de dollars de don du Partenariat au cours des dix dernières années, dont 24 millions en novembre 2014.

Contacté par le journal depuis Washington, Nesmy Manigat, qui a reçu à l’époque de son accession à ce prestigieux comité en février 2016 les appuis du Gouvernement d’Evans Paul, confirme avoir également reçu le plein soutien du Premier ministre Enex Jean-Charles durant les consultations. Il assure qu’il va s’investir pendant ces deux prochaines années dans la mise en œuvre de l’agenda 2020 du Partenariat consistant à renforcer la représentation des pays partenaires, particulièrement la société civile et soutenir la politique progressive convenue d’au moins 20 % des dépenses totales des États partenaires pour l’éducation. « Je vais continuer à faire le plaidoyer du modèle du pacte pour l’éducation, comme instrument pour améliorer l’accès et la qualité, la formation et le statut des enseignants ainsi que la gouvernance des systèmes éducatifs dans le monde », a-t-il conclu.

