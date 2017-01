Selon deux communiqués distincts acheminés, dimanche 1er janvier 2017, par l’Ambassade des États-Unis en Haïti à la rédaction de HPN, le président des États-Unis, Barack Obama et le Secrétaire d’État américain, John Kerry ont exprimé leurs souhaits à Haïti. Ils s’adressent sous forme de correspondance au président provisoire Jocelerme Privert, à l’occasion du 213ème anniversaire de l’Indépendance d’Haïti, célébré aux Gonaïves sur fond de réclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 novembre 2016, constate-t-on. Lire les déclarations respectivement ci-dessous.

Message du président Barack Obama

Monsieur le Président Provisoire:

Au nom des Etats-Unis d’Amérique, je félicite le peuple haïtien à l’occasion de la commémoration du 213ème anniversaire de l’Indépendance de votre nation ce 1er janvier. Haïti a une place historique dans la lutte commune pour l’indépendance dans l’hémisphère occidental. Les Etats-Unis continuent d’apporter leur ferme support à l’avenir de la démocratie et aux nombreuses opportunités économiques en Haïti.

Déclaration du Secrétaire d’Etat John Kerry

Au nom du Président Barack Obama et du peuple américain, je félicite Haiti et le peuple haïtien en ce jour de célébration nationale marquant le 213ème anniversaire de son indépendance.

Environ un million de personnes aux Etats-Unis ont des ancêtres haïtiens. Notre fierté commune à cet héritage résulte dans le fait que Little Haiti ait été désigné district officiel de Miami, Floride. Le dynamisme qui se dégage à Little Haiti est un symbole de la plaidoirie que cette communauté a effectuée pour la préservation historique, et un témoignage de son intégration dans le tissu culturel et social américain.

Alors qu’Haiti se relève de l’impact de l’ouragan Matthew qui a frappé le Sud-Ouest du pays, les Etats-Unis réaffirment leur amitié inébranlable pour le peuple haïtien. Nous voyons en l’année 2017 une opportunité pour continuer à travailler conjointement pour supporter le renouvellement complet des institutions démocratiques haïtiennes et l’installation d’un nouveau président élu par le peuple haïtien.