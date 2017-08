« Je ne veux pas quitter Haïti. Je veux y rester, me former pour servir et participer au développement de mon pays », tel est le cri de Malachie Cédric, étudiant en 4e année à l’Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH), le mardi 15 août, à occasion de la Notre-Dame de l’Assomption.

Environ une cinquantaine d’étudiants en médecine et en pharmacie, vêtus de leur blouse blanche, se sont rendus à la cathédrale de Port-au-Prince pour prier mais aussi pour porter leurs revendications aux ministres de l’Église catholique dans le but de sauver l’année académique. Les activités académiques sont interrompues depuis environ cinq mois suite à la crise qui sévit à l’université.

« Notre-Dame de l’Assomption est notre patronne. On vient prier Dieu afin qu’il touche le cœur des responsables de l’Église catholique et les responsables de l’université pour trouver une solution », égrènent l’un après l’autre les étudiants interviewés par la presse.

Ils sont un peu plus 1 000 étudiants en souffrance qui attendent que les responsables trouvent une solution pour un dégel de la crise et prennent des dispositions pour satisfaire leurs revendications. « Les étudiants de la Faculté de pharmacie exigent la reconnaissance de cette entité par le ministère de la Santé publique et de la Population. Ceux en médecine exigent l’hôpital universitaire Saint-François de Sale pour assurer leur période de stage. « On a beau avoir des rencontres, des réunions on a organisé des mouvements de protestation, des marches, on a pris la voie de la presse entre autres… Rien de tout cela n’a porté aucun fruit », ont-ils expliqué.

Cette fête a été l’occasion pour eux de multiplier les conférences de presse, de raconter leur tourment. Après la célébration eucharistique qui a été présidé par Mgr Marie Eric Glandas Toussaint, les étudiants se sont entretenus avec des ministres religieux. « Nous exhortons nos responsables, les prêtres catholiques qui souvent nous encouragent à cultiver la pitié, la tolérance, la charité, l’amour du prochain, le pardon… de faire pareil », a soutenu une étudiante en médecine.

Un autre explique que les autorités ecclésiastiques doivent penser à la jeunesse. « On n’a pas choisi de laisser le pays, d’aller au Chili. On prend le chemin de l’université parce que qu’on veut participer au futur de notre chère Haïti », a affirmé Géoboham Joseph qui dit vouloir garder sa confiance en l’Église catholique.

Il exhorte le cardinal Chibly Langlois, le chef de l’Église catholique d'Haïti, à prendre des mesures visant à ouvrir le plutôt possible l’UNDH.

Edrid St Juste source le nouvelliste