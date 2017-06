Leopold Berlanger

Le président du Conseil électoral provisoire (CEP), M. Léopold Berlanger annonce la tenue bientôt des élections indirectes qui couteront au pays environ 700 mille dollars américains. Ces élections qui, informe-t-il, mettront fin au mandat des membres de la structure électorale, sont prévues sur une période de trois mois.

Selon M. Berlanger qui était accompagné des autres membres du conseil à la table de conférence, le calendrier relatif à la tenue de ces élections sera publié dans une dizaine de jours.

Néanmoins, les conseillers disent attendre la prestation de serment, suivie de l’installation des CASEC et ASEC pour fixer le calendrier de ces scrutins. Un suivi, indique Léopold Berlanger, qui dépend du ministère de la Justice et celui de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.

Pour ces élections, apprend-on, qui n’ont pas été budgétisées, le CEP compte puiser dans les fonds préposés à l’organisation des élections directes en vue de leur réalisation.

Abordant la question de la durée du mandat des sénateurs en fonction qui fait planer encore des inquiétudes par rapport aux décalages qui ont émaillé les derniers joutes, le numéro 1 du CEP informe avoir déjà acheminé une correspondance à l’Exécutif à cette fin, en vue d’une concertation entre ce pouvoir, le Conseil électoral et le Sénat de la République. Ce, pour définir et clarifier la tenue des élections du tiers du Sénat, suivant les recommandations de la Constitution.

Alix Laroche - HPN