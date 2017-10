En présence du président de la République, Me Jules Cantaves, Président de la Cour de cassation, a présidé l’audience solennelle annonçant l’ouverture de l’année judiciaire 2017-2018. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du cabinet ministériel, notamment les ministres de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné, de l'Intérieur, Max Rudolph St Albin et de la Planification, Aviol Fleurant.

Me Cantave a profité de cette ouverture des tribunaux de la République, pour appeler à l'unité des trois pouvoirs afin de trouver des solutions durables aux problèmes du système judiciaire.

Me Stanley Gaston, Président de la Fédération des Barreaux d'Haïti, s'est, pour sa part, félicité des actions réalisées par ses collègues pour dynamiser le système judiciaire, notamment au Barreau de Port-au-Prince.

Le ministre de la Justice, Heidi Fortuné, qui a pris la parole à cette cérémonie, au nom de l'Administration Moïse-Lafontant, est revenu sur les actions de l'administration Moise-Lafontant visant à lutter contre la détention préventive prolongée.

De nombreuses mesures ont été ainsi prises pour améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire, comme l'acquisition de matériels de bureau et la réhabilitation des locaux de certains tribunaux. Le ministre Fortuné a également évoqué une participation active du CSPJ dans l'élaboration des lois de Finances, une couverture d'assurance pour les greffiers, des augmentations salariales à certains personnels, entres autres, pour solutionner durablement les problèmes qui font obstacle au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Lyonel Edouard HPN