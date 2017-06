L'enquête sénatoriale sur l'argent du PetroCaribe ne meurt pas. Loin de là. Le sénateur Evalière Beauplan veut tout simplement l'extraire du garage où elle a été remisée depuis octobre 2016 par l'assemblée des sénateurs qui la jugeaient non exhaustive, trop politique. Pour s'y prendre, la commission de suivi et d'approfondissement dévoile tout un calendrier d'audition et de déplacement sur le terrain. La même méthode qu'avait priorisée la précédente commission. Une enquête de l'enquête? Une remise en question? Beauplan s'explique : « Beaucoup d'anciens ministres ont dénoncé un travail très politique. Ce qui est arrivé dans le rapport Latortue va me servir d'exemple à produire un rapport plus ou moins potable ».

La commission avait sollicité un nouveau délai et elle l'a eu. Les nouveaux commissaires, dont Hervé Fourcand et Antonio Chéramy, issus de différentes tendances politiques, doivent finir leur travail durant l'été. Dès le 29 du mois en cours, il vont entendre le président du Sénat Youri Latortue, autrefois président de la commission Éthique et Anticorruption. Il s'agira pour eux, comme l'a expliqué Evalière Beauplan, de chercher à avoir une idée de l'échantillon utilisé et sur ce qui motivait le sénateur dans son combat de déterrer la vérité sur l'utilisation de l'argent vénézuélien qui a coulé à flots sur l'île entre 2009 et 2015. Les auditions, a poursuivi Evalière Beauplan, se feront par équipe.

Dès le début du mois de juillet, , Michel Lecorps et Eustache Saint-Lot, deux anciens directeurs généraux du BMPAD, seront reçus par les commissaires. Le cinq juillet, c'est le tour de Michelle Duvivier Pierre Louis, Daniel Dorsainvil, Jean Max Bellerive et Gérald Germain. Le six juillet, Jacques Gabriel, Jean Max Bellerive et Ronald Baudin. Le 11 juillet, Gary Conille et Lemercier Georges. Le 12 juillet, Laurent Lamothe, Wilson Laleau et Marie Carmelle Jean Marie... le 13 juillet, Evans Paul et Wilson Laleau et Yves Gerald Germain. Et ainsi de suite. C'est la longe marché de la commission de Beauplan vers la quête de la vérité sur l'argent du PetroCaribe dépensé à tout-va dans des projets peu porteurs ces dernières années...

Juno Jean Baptiste source le nouvelliste