En 2005, dans un contexte de hausse des prix du pétrole sur le marché international, le Venezuela, premier exportateur de brut latino-américain, a lancé le PetroCaribe qui permet aux économies de la Caraïbe d'acheter le pétrole à des conditions de paiement préférentielles. Haïti allait rejoindre cette alliance régionale en avril 2006 après l’élection du président Préval. Ce programme a permis donc à Haïti au cours de ces dix dernières années de financer la plupart de ses investissements publics. Ne me demandez pas si les investissements ont été nécessairement pertinents, opportuns ou productifs.

En plus des fonds PetroCaribe, l’autre manche de nos sources de financement d’investissements publics a été pendant longtemps les dons et prêts en provenance des « pays amis » et « organisations amies » d’Haïti. On se rappelle qu’en 2011, après le séisme de 2010, les prêts et dons dans le cadre des accords multilatéraux et bilatéraux ont atteint un niveau record d’environ 1,8 milliard de dollars américains. En quatre ans, on a assisté à une réduction systématique de ces apports. En effet depuis 2015, les dons et prêts sur une base annuelle n’ont pas dépassé 500 millions de dollars, laissant Haïti avec trois fois moins de ressources financières externes pour le financement de ses projets. À titre d’exemple, sur l’exercice 2016-2017, les prévisions du financement externe sont d’environ 32 milliards de gourdes (22,9 milliards de financement multilatéral et 9,8 milliards de financement bilatéral). Les recettes domestiques (fiscales et douanières), d’un autre côté, trop faibles et insuffisantes, ne font pratiquement que couvrir les dépenses courantes, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge pour financer les investissements de l’État. En effet, pour 2016-2017, les prévisions de dépenses courantes (salaires, achat des biens et services, transferts et subventions et intérêts sur les dettes) sont de 62,85 milliards de gourdes, alors que les prévisions de recettes sont de 76,64 milliards de gourdes. Mais, par expérience, nous avons surtout tendance à réaliser un peu moins que les recettes prévues et à effectuer un peu plus que les dépenses prévues. En 2016, l’équation a été particulièrement difficile pour le gouvernement, car il devait faire face à des élections financées par des fonds locaux et mobiliser des ressources pour apporter les premières réponses suite au passage de l’ouragan Matthew. Malgré tout, il a su maintenir une certaine discipline qui a empêché toute nouvelle dette vis-à-vis de la BRH.

Nous sommes aujourd’hui au début de 2017 avec un nouveau président élu. Les attentes sont nombreuses. Beaucoup de projets inachevés. Beaucoup de promesses. Un marché public ici. Une route là. Un port. Un aéroport et la liste continue… Les centaines de projets d’investissement devront peut-être souffrir encore. Raison ? Le budget national, comme il est aujourd’hui, avec moins de 2 milliards de dollars, ne peut permettre, même avec l’aide des plus grands magiciens, de financer tous nos besoins en investissement. Martelly et Préval avaient le PetroCaribe, Jovenel Moïse devra trouver d’autres formules s’il veut tenir ses promesses de campagne ou tout simplement s’il veut efficacement combiner « rivières, terre, soleil et gens » pour des résultats concrets, comme on le souhaite bien. Au-delà de la nécessité de maintenir la stabilité politique, il y a une impérieuse obligation de développer des stratégies pour pouvoir financer les projets d’investissements. Ne pas financer les investissements revient à faire rouler la machine sans apporter de réels changements. Ne pas financer les investissements, c’est reproduire cet Etat au rabais à capacité très limitée qui se contente de payer le salaire des fonctionnaires et contractuels (sans mentionner les milliards de gourdes de dettes), acheter du carburant ou mettre de l’encre dans les imprimantes des bureaux publics.

Il faut des ressources supplémentaires pour dynamiser les principaux secteurs de l’économie. Pour 2016, faute d’investissement public adéquat, le secteur de la construction qui contribue pour près de 10% dans le PIB a crû seulement de 0,2% par rapport à 2015. Aujourd’hui pour financer les projets d’investissements, il faut d’abord regarder à l’interne. Ainsi, il faut absolument arriver à collecter des recettes publiques plus importantes. Cela passe par l’établissement d’un système de collecte plus efficace et une culture de sanction pour éviter les milliards de gourdes de manque à gagner sur la frontière ou les milliards perdues à cause de l’évasion fiscale afin d’arriver à une assiette fiscale plus large (la République dominicaine a un budget dépassant les 15 milliards de dollars contre moins de 2 milliards de dollars pour Haïti pour la même population). Mobiliser les ressources pour les investissements publics doit aussi porter l’État à faire du partenariat public-privé (incluant la diaspora) une réalité pour la réalisation et la gestion notamment d’œuvres infrastructurelles. Financer les investissements en 2017, c’est aussi construire l’image d’un Éat plus discipliné, plus responsable, plus solvable, plus stable, plus attractif qui soit en mesure d’émettre des bons d’abord sur le marché local, et à l’avenir sur le marché international comme le font la Jamaïque et la République dominicaine et, du même coup, attirer plus d’investissements privés étrangers et domestiques (contributeurs d’impôts).

Le besoin de financement des investissements doit pousser nos autorités à réfléchir sérieusement sur le dilemme Chine-Taiwan et à redéfinir les rapports avec la BID, le FMI et la Banque mondiale et les autres supporteurs étrangers pour une assistance plus responsable et plus efficace. Il sera également nécessaire pour Haïti de se trouver de nouveaux partenaires pour aller au-delà des fameux « pays amis ». N’est-il pas le moment de se pencher sur la question de l’exploitation des mines qui, suivant un consensus des secteurs concernés et selon un légal adéquat, pourrait générer des revenus pour l’État ?

Enfin, on aura plus de ressources pour les investissements si on dépense plus intelligemment en des projets pertinents et non surfacturés.

Etzer Emile Economiste source le nouvelliste