Au prime abord, Phanord Cabé est aussi timide qu’un jeune écolier à son premier rendez-vous galant lors de notre rencontre. C’est à peine s’il parle. Et pourtant, derrière ces petits yeux marrons qui nous scrutent, ce visage innocent, se cache un jeune, un mordu de l’informatique et des nouvelles technologies, un as des réseaux sociaux en Haïti.

Ancien élève du lycée Louis Joseph Janvier, Phanord Cabé qui fêtera ses 24 ans le 14 février prochain est né et a grandi à Carrefour, commune située au sud de la capitale. Très tôt, il est attiré et émerveillé par les ordinateurs. Bien qu’il n’en possède pas, le petit qui n’a que 13 ans en 2006, fréquente de manière assidue le cybercafé situé tout près de chez lui. Avide de connaissance, il dévore tout ce qui a rapport à son domaine de prédilection. Il y traîne si fréquemment qu’il devient l’employé du cybercafé Call Center Net. Intelligent et talentueux, ce jeune autodidacte visionne des dizaines de tutoriels, consulte des sites spécialisés, si bien qu’il devient celui que les clients consultent en cas de pépins. Le manque de moyens n’est guère un obstacle pour Cabé qui ne se laisse point décourager et se lance dans la carrière de ses rêves.

Mais pour ce jeune qui n’a pour toute richesse que sa passion, l’aventure réelle commence en 2010, après le tremblement de terre. À ce moment-ci, le réseau social twitter est en pleine expansion en Haïti et le nombre des utilisateurs augmente. Le jeune Cabé s’y met aussi. Avec son compte @phamour puis @piyaylanmou, il utilise le twitter-sms via 40404 pour entretenir des dizaines de fans qui suivent ses messages portant sur l’amour. En 2010, il commence à travailler pour Digicel en tant que technicien. Puis en 2012, convaincu de son talent, Patrick Monsignac, PDG de la Radio-Télévision Caraibes, un des plus grands propriétaires de stations de radio en Haïti, l’embauche pour s’occuper des comptes du groupe sur les réseaux sociaux. Voulant se perfectionner, il suit en ligne des formations en Webmaster et en social média. Aujourd’hui, il est devenu une référence. De temps à autre, il est l’un de ceux qu’on consulte en cas de problème. S’il parle peu, Cabé ne se fait nullement prier pour aider, conseiller. Passionné, ce grand fan de Mark Zuckerberg de Facebook et de Ralf Rho, un autre social media manager en Haïti, Phanord gère les pages de plusieurs personnalités en Haïti. Shelove Perrin, Simon Dieuseul Desras, Guy Wewe, Tony Mix, Jean Henry Céant, Jean Jean Roosevelt, Roody Roodboy, Rockfam, figurent dans la longue liste de ceux qui bénéficient de ses services ou de son expertise quand leurs pages sont piratées ou dupliquées ou quand celles-ci doivent être authentifiées.

Parti de rien, Cabé, célibataire et père de deux enfants, est en train de se tracer une belle carrière dans cette discipline très prisée ces derniers jours. Être social manager est un travail à temps plein. Même s'il n'a pas d'heure ou d’endroit pour travailler ou ne pas travailler, ses journées sont interminables. Mais cela ne l’ennuie guère, car il adore ce qu’il fait. Actuellement, il met le cap sur de nouveaux projets. Bientôt, il lancera Cabé Solutions, une entreprise qui s’intéressera à tout ce qui concerne la technologie. Il pense aussi à une école d’informatique pour partager ses connaissances avec d’autres jeunes qui pourraient aussi s’intéresser à ce métier d’avenir. En attendant, sa grande timidité est l’une des choses qu’il doit surtout surmonter. D'ici-là retrouvez le sur les réseaux sociaux via son nom d'utilisateur @phanordcabe.

Winnie Gabriel Duvil - source ticket