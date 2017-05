Le titulaire du MENFP, Pierre Josué Agénord Cadet, rappelle aux enseignants que des réponses aux soucis liés aux paiements d'arriérés de salaires ou aux nominations seront effectives d'ici la première semaine de juin.

Intervenant ce matin à l'émission Le Point de Radio et Télé Métropole, le Ministre affirme, par ailleurs, la mise en place de dispositifs pour lutter contre l'absentéisme de certains enseignants. Ce problème constitue l'un des handicaps au bon fonctionnement des écoles publiques haïtiennes, se plaint-t-il.

Il est à signaler, à ce sujet, qu'un nouvel organisme -l’Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle- a été créé par arrêté le 23 juin 2015, signé par Nesmy Manigat, le Ministre d'alors dont la mission consiste, entre autres, à évaluer, contrôler et assurer le suivi des politiques relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle et plus spécifiquement à faire en sorte qu’un bon usage soit fait des fonds publics mobilisés pour le fonctionnement du système éducatif.

Wadner Voltaire source hpn