La cérémonie d’investiture du nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle a eu lieu, le mercredi 22 mars 2017, en présence de parlementaires, de directeurs techniques et départementaux, des représentants de la coopération bi et multilatérale, d’associations socio-professionnelles, des cadres et employés du MENFP, mais aussi des parents et amis, a constaté Haiti Press Network.

La charge de l’installation a été confiée au ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, par délégation du Premier ministre, Jack Guy Lafontant.

Le directeur général du MENFP, M. Louis Mary Cador a, dans ses propos d’introduction, salué l’arrivée de M. Cadet à la tête du ministère. Il est un normalien, un éducateur de carrière, un écrivain, un journaliste, un habitué du secteur.

De son côté, tout en dressant brièvement un bilan de son passage au MENFP, le ministre sortant, Jean Beauvois Dorsonne dit être rassuré que le ministre Pierre Josué Agénor Cadet va continuer à œuvrer à l’amélioration du système éducatif haïtien.

« Il revient au nouveau titulaire de poursuivre et de consolider les acquis tout en initiant de nouveaux chantiers pour le renouveau du système », déclare M. Dorsonne, avant de souhaiter du succès à son successeur.

Procédant à l’installation du nouveau titulaire du MENFP, le ministre l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, intervenant au nom du Premier ministre, dit espérer que le nouveau chargé de l’Éducation du pays saura faire face aux multiples défis et accordera un peu plus d’attention aux chantiers et dossiers prioritaires afin de répondre aux besoins de la population dont la demande en éducation demeure croissante.

« Les postes de responsabilité ne doivent plus être vus comme des positions de prestige, mais plutôt comme des positions de service », exhorte le ministre Salomon au ministre Cadet, avant de le féliciter pour sa nomination.

Dans ses propos de circonstance, le nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet a tenu à remercier le président de la République, Jovenel Moïse et le Premier ministre Jack Guy Lafontant pour la confiance placée en lui. Il leur a promis de se mettre à la hauteur de la tâche.

Le nouveau locataire du MENFP dit reconnaitre les nombreux défis qui l’attendent et admet que la tâche ne sera pas facile. Cependant, il croit qu’elle n’est toutefois pas au-dessus de ses capacités, tout en comptant sur la collaboration de tous les agents du système quel que soit leur niveau d’affectation, mais aussi des partenaires nationaux et internationaux.

Par ailleurs, il a tenu à saluer les initiatives de ses prédécesseurs pour avoir entrepris des actions visant la réforme du secteur.

Le nouveau numéro 1 du MENFP s’engage également à poursuivre le dialogue social afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants et d’apprentissage des enfants. Pour arriver à résoudre les nombreux problèmes auxquels fait face le secteur, il dit miser énormément sur l’appui des partenaires techniques et financiers qui sont toujours prêts à aider le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle.

Notons ue le ministre Pierre Josué Agénor Cadet âgé de 55 ans, a passé 33 ans dans l’enseignement comme professeur des sciences sociales et de littérature. Il a déjà travaillé dans 19 établissements scolaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, journaliste, écrivain qui a 22 productions intellectuelles dans son répertoire.

Texte : Alix Laroche hpn

Photo : Sadrac Théodore