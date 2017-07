Le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) révèle que plus de 30 000 ressortissants haïtiens ont été rapatriés de la République Dominicaine au cours du premier trimestre de 2017. 30 486 migrantes et migrants haïtiens ont été contraints de traverser la frontière haïtiano-dominicaine de janvier à juin 2017. De ce nombre, 14 179 rapatriés et 16 307 retournés ont été enregistrés au niveau de trois des quatre points frontaliers officiels d'Haïti et de la République Dominicaine, précise le GARR dans un communiqué.

Belladère/Elias est le point frontalier officiel ayant accueilli le plus de personnes rapatriées pour ce premier semestre de l'année 2017 avec un effectif de 6229 personnes.

Selon les responsables du GARR 204 911 ressortissants haïtiens dont 121 868 retournés spontanés et 83 043 rapatriés ont déjà traversé la frontière haïtiano-dominicaine entre juin 2015 et juin 2017.

Originaires pour la plupart des départements de l'ouest et du sud-est, notamment de Cornillon, de Fonds- Verettes et d'Anse-à-Pitres, ces migrants rapatriés étaient employés dans l'agriculture, les travaux de construction et le commerce, précise le GARR.

Ces migrants et rapatriés ont dénoncé des cas de violations répétées de droits humains au cours des opérations de rapatriements entre autres, confiscation ou destruction de documents d'identité; conditions dégradantes, cruelles et inhumaines de détention; non accès à l'information, non accès à la justice, ont laissé entendre les responsables de l'organisation de défense des droits humains.

92% des rapatriés sont jeunes entre 18 et 49 ans, fait remarquer le GARR attirant l'attention du gouvernement haïtien sur la nécessité de travailler avec les autorités dominicaines en vue du respect du protocole sur les mécanismes de rapatriement et même son adaptation à la réalité de l'heure.

Le GARR exhorte par ailleurs les autorités haïtiennes à poursuivre le dialogue binational en accordant la priorité au dossier des 239,000 migrantes et migrants haïtiens dont les permis de séjour sont expirés depuis le 17 juin 2017.

LLM / radio Métropole Haïti