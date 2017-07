Une note du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) acheminée à HPN en date du 13 juillet 2017, informe que le ministre Jude Alix Patrick Salomon a signé cinq nouveaux accords de dons de la Banque mondiale à la République d’Haïti. Ce don évalué à un montant total de plus de 150 millions de dollars vise à prévenir les risques d’inondation au Cap Haïtien et appuyer la reconstruction après l’ouragan Matthew dans le grand Sud.

Suivant l’accord, une enveloppe de 100 millions de dollars destinée à la reconstruction à long terme après Matthew et 55 millions pour prévenir les inondations urbaines et renforcer la résilience de six municipalités dans la métropole du Cap Haïtien.

Selon Raju Singh, directeur des opérations de la Banque mondiale par intérim, ces financements permettront de renforcer de façon durable la résilience du pays face aux chocs climatiques et à appuyer les efforts de reconstruction après l’ouragan Matthew.

Les cinq accords signés concernent :

• Un financement de près de 55 millions de dollars pour un projet de développement municipal et de résilience urbaine au Cap Haïtien afin d’améliorer les services municipaux et de réduire les risques d’inondation à court et à moyen terme. Ce projet est financé par l’Association internationale de développement (IDA) pour un montant de 48 millions de dollars et un don du Fonds d’Investissement Climatiques (CIF) pour un montant de 7 millions de dollars;

• Quatre financements additionnels d’un montant total de 100 million de dollars mobilisés par le mécanisme de riposte aux crises de l’Association internationale pour le développement (IDA) afin de soutenir la reconstruction après le passage dévastateur de l’ouragan Matthew. Ces financements additionnels visent à : remettre en état des routes et des ponts dans le sud d’Haïti et renforcer les capacités d’intervention de la protection civile en cas de catastrophe ; restaurer l’offre et la qualité des services de santé et amplifier les efforts de lutte contre le choléra ; assurer la fiabilité et la résilience de l’alimentation en eau ; et soutenir la production agricole par le biais de subventions et de travail contre rémunération dans les zones du pays les plus affectées par l’ouragan.

Alix Laroche source HPN