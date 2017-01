Le Premier Ministre Enex Jean-Charles; l’ex-candidat à la présidence Éric Jean Baptiste; l’homme d’affaires Dimitri Vorbe; l’ancien premier Ministre Laurent Salvador Lamothe; l’ex-président Michel Joseph Martelly sont, entre autres, parmi les premières personnalités à présenter leurs félicitations à Jovenel Moïse, élu 58ème Président D’Haïti, a constaté Vant Bèf Info (VBI).

Le président élu d’Haïti Jovenel Moïse

Nous partageons avec vous le contenu de leurs messages publiés à travers les réseaux sociaux :

– Le Premier Ministre Enex Jean-Charles : « J’adresse mes mots de félicitations au Président-élu, Jovenel Moise. Que votre leadership puisse guider le pays au bon port ! Ayiti Devan. »

– L’ancien candidat à la présidence aux élections de 2016, allié de Jude Celestin et ex membre du G8, Éric Jean Baptiste : « Toutes mes félicitations au Président élu Mr Jovenel Moise. Recoudre le tissus social haïtien, la lutte contre la corruption, les réformes économiques pour la recapitalisation des classes moyennes et la réduction de la pauvreté sont des défis à relever. »

– L’homme d’affaires Dimitry Vorbe : « J’ai voté Jude Celestin, le peuple a choisi Jovenel Moise ! Je respecte le choix du peuple, et je souhaite du succès au nouveau président. »

– L’ex-Premier Ministre Laurent Lamothe : » LA BONNE NOUVELLE #HAITI a un nouveau Président @moisejovenel 55.6% Félicitations et Bonne Besogne #HaitiAvantTout #bay#ayiti#1#chans »

– L’ancien Président D’Haïti, Michel Joseph Martelly : » J’adresse mes plus vives félicitations à notre Président, Jovenel Moïse, appelé à continuer à accompagner le peuple haïtien sur la voie du progrès. Succès Président ! Que Dieu te garde et te protège. »

