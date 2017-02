L’élevage est l'une des activités économiques importantes du pays et particulièrement de la paysannerie haïtienne. Il s’agit, entre autres, d’un moyen de subsistance des populations rurales et d'une réserve de valeur. Ce vieil adage populaire, « Bèt se kanè bank peyizan », en dit long. Selon le spécialiste en santé et en production animale, Harry Charles, ce sous-secteur devient encore plus important avec la baisse du rendement à l’hectare des cultures et celle de la productivité au niveau de l’exploitation agricole.

En Haïti, très peu d’initiatives ont été prises dans l’optique de valoriser l’élevage. Aucune emphase n’est mise spécifiquement sur ce sous-secteur. Plusieurs raisons sont évoquées, mais on peut citer entre autres l’absence de politiques publiques liées à cette branche d’activité. Selon les chiffres rendus publics, le patrimoine zoo-génétique d’Haïti est l’un des plus élevés de la Caraïbe, pourtant ce sous-secteur est concentré à 80% entre les mains des petits éleveurs sans encadrement technique adéquat, sans formation appropriée et avec un déficit de programme de crédit.

En se référant au Recensement général agricole (RGA, 2008/2009) et aux prix moyens actuels des animaux d’élevage, le patrimoine économique que représente l’élevage est estimé à plus de 54 milliards de gourdes, soit plus de 800 millions USD. Son importance a été renforcée durant les dernières décennies à cause de la baisse du rendement à l’hectare des cultures et celle de la productivité au niveau de l’exploitation agricole, du positionnement géographique d’Haïti sur la trajectoire des cyclones, et des effets liés au changement climatique provoquant de longues périodes de sécheresse ou de concentration des pluies débouchant sur des inondations et des pertes récurrentes des cultures.

Ce qui rend ce secteur encore plus important est que les produits dérivés des animaux comme les œufs et le lait des vaches contribuent à l’alimentation familiale et aux besoins courants tandis que les besoins moyens comme à l’occasion de la rentrée des classes sont couverts avec la vente de petits animaux comme les volailles, les caprins et porcs principalement. Ainsi, l’élevage au niveau de la paysannerie constitue donc une source viable de revenu, d’épargne et un moyen d’améliorer la sécurité alimentaire.

Toutefois, peine est de constater, selon Harry Charles, que ce sous-secteur est autant négligé. Il n’existe, soutient-il, presque pas de politiques publiques liées à l’élevage, susceptibles de créer un environnement permettant aux éleveurs de tirer davantage de profit de leurs activités. Le spécialiste a tenu à préciser que, chaque année, le pays perd plus de 60% de ses poules créoles frappées par la maladie virale endémique de Newcastle, communément appelée « lafyèv poul », et d’autres maladies associées.

Cette perte est estimée à plus de 1,5 milliard de gourdes (25 millions USD). On entend presque chaque année des annonces radiotélévisées de campagne de vaccination qui n’atteignent presque pas les concernés. De plus, le cheptel porcin, après l’épidémie de la peste porcine africaine (PPA) dans les années 80, qui a occasionné l’abattage systématique des cochons créoles du pays et un repeuplement à partir des races, principalement américaines, plus exigeantes. La peste porcine classique (PPC) a décimé une partie considérable de cette race de 1996 à nos jours.

Depuis 2009, cite le médecin vétérinaire, l’encéphalomyélite à Teschovirus, appelée «maladi ren kase» vu sa propension de paralysie du train postérieur, fait des ravages avec un bilan très lourd en termes du taux de mortalité. Grâce à un don, Haïti a pu bénéficier de 520 000 doses de vaccins pour faire face à cette dernière épidémie qui continue d’être un des plus grands défis de l’élevage porcin actuellement. Le système de vaccination est incapable à répondre tant au niveau de la planification qu’en gestion des stocks. 70% des vaccins, explique-t-il, n’ont pas pu être administrés jusqu’à leur date d’expiration, alors qu’on compte des milliers de porcs à mourir dans tout le pays. Enfin, on peut citer d’autres maladies d’importance, toutefois contrôlables, notamment la maladie charbonneuse (Anthrax) et les parasitoses qui affectent plusieurs espèces animales.

Ces problèmes sont loin d’être exhaustifs. Ainsi faut-il signaler que le pays ne dispose que de 55 médecins vétérinaires, fruit de la coopération haïtiano-cubaine majoritairement. Trente-cinq (35) des 80 cadres, gradués entre 2000 et 2010, ont émigré notamment en Amérique du Nord en quête de stabilité socioéconomique. Ce qui est le plus déplorable est que, malgré l’importance de ce sous-secteur dans l’économie de la paysannerie, aucune faculté en Haïti ne forme des médecins vétérinaires. Autrefois, on formait à Damien des techniciens agricoles et quelques infirmiers vétérinaires.

Dans cet élan, la toute dernière promotion remonte à 2002. Presque tout le travail sur le terrain est à la charge de plus d’un millier d’agents vétérinaires avec un niveau de formation foncièrement très limitée et qui laisse à désirer. Cependant, plusieurs organismes se sont distingués au cours de cinq dernières années dans la formation d’agents vétérinaires. Lors d’un séminaire pour des agents vétérinaires en décembre dernier, sur les 12 cas causant la mort d’animaux domestiques, lors du passage de Matthew, huit (8) pourraient être évités ou diminués avec des abris convenablement construits pour des éleveurs avisés et plus sensibles à leur bétail. Beaucoup d’autres survivants sont morts pas directement du cyclone mais par manque de soins vétérinaires et alimentaires, après l’exposition aux vents et pluies provoquant du stress qui a affaibli le système immunitaire sans oublier les multiples blessures facilitant ainsi l’apparition de plusieurs pathologies.

Tout indique que c’est un secteur à valoriser. En dépit des problèmes, l’élevage continue d’être l’un des moyens le plus sûr d'épargner et une source de revenu moins vulnérable comparativement à la production agricole, pour endiguer la pauvreté du monde rural haïtien. Selon Harry Charles, actuellement, Haïti est autosuffisante en viande de caprins. Aussi le pays est-il autosuffisant à plus de 95% en viande de bœufs.

Néanmoins, la réalité est tout autre pour les œufs et poulets de chair. Malgré les multiples efforts des 10 dernières années dans le secteur avicole, Haïti importe par an des œufs à hauteur de 50 millions de dollars USD et des morceaux de poulets congelés estimés à 65 millions (François Dagenais et al, 2015). Dans une telle conjoncture, les opportunités d’affaires sont à saisir sur le marché interne et les avantages comparatifs avec les caprins dans la région devraient aussi inciter la mise en place d’un système de traçabilité qui assurerait l’exportation vers les pays de la région.

Le spécialiste en santé et production animale ne fait pas qu’exposer la situation de cette branche d’activité. Il a également fait des recommandations. Il sollicite, à ce niveau, l'introduction d'une ligne budgétaire spécifique à l'élevage qui devra considérer la mise en place d'un système de vaccination durable, un programme de vulgarisation pour la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques d’élevage, les stratégies d’alimentation, la promotion du bien-être animal, l'assistance technique et un vrai développement de filières axé sur les chaînes des valeurs.

Jose Flecher source le nouvelliste