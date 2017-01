Gary Desrosiers Porte Parole de la Police Nationale d'Haiti

Dans une note acheminée à la rédaction de Haiti Press Network, la Direction générale de la Police nationale d’Haïti (DGPNH) a annoncé un ensemble de mesures en vue de garantir le bon déroulement de la journée électorale du dimanche 29 janvier su le plan sécuritaire.

Selon les différentes mesures annoncées, tous les permis de port d’armes à feu seront suspendus. Il est également interdit de circuler avec des armes tranchantes ou toute autre arme par destination.

« S’agissant des compagnies privées de sécurité, elles devront effectuer leur relève sur place pour éviter tout déplacement d’arme sur la voie publique. », a-t-on lu dans la note.

Les automobilistes et les motards non autorisées ne pourront pas s’approcher des centres de votes, des BED et des BEC, selon la note.

Il sera également interdit, durant la journée électorale, de vendre et de consommer des boissons alcoolisées ainsi qu’aux boites de nuit de fonctionner.

Tout contrevenant surpris en flagrant délit sera appréhendé, dépossédé de l’objet interdit et remis à la justice pour les suites légales, a averti la PNH.

La DGPN dit compter sur la collaboration de tous pour le plein respect de ces dispositions.

Wilner Jean Louis source HPN