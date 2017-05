Max Rudolph Saint-Albin

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le Docteur Max Rudolph SaintT-Albin, accompagné de son Directeur Général, M. Fednel Monchery, a organisé mardi 9 mai 2017, à l’hôtel Marriott, à Port-au-Prince, la première rencontre de coordination avec les Délégués départementaux. Il s ;agissait de faire état des lieux de leur département respectif et la mission qui leur est confiée par le Président Jovenel Moise, et le Premier Ministre, Dr Jack Guy LAFONTANT, à travers la feuille de route du gouvernement.

Dans son intervention, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a fait savoir que cette activité s’inscrit dans le cadre d’une série qui vise à mieux structurer et coordonner les actions et interventions du gouvernement sur le terrain, en vue de faire atterrir les promesses du Président de la République dans les départements.

Le Titulaire du MICT se dit conscient des moyens limités qui sont mis à disposition des Délégations départementales et prend acte des préoccupations des Représentants de l'Exécutif, qu'il s'engage à adresser avec diligence au profit du renforcement des Délégations.

Aussi, le Docteur Saint-Albin annonce avoir sollicité deux cent vingt (220) millions de gourdes dans le budget rectificatif en vue de doter les Délégations de moyens techniques appropriés et de cadres qualifiés pour de meilleurs services aux populations des départements.

Pour leur part, les Délégués Départementaux disent apprécier cette initiative du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales. Ils plaident pour que les Délégations soient dotées de leur propre budget pour l’accessibilité à l’information et la qualification des cadres techniques des Délégations et un plus présent accompagnement du Gouvernement sur le terrain pour de meilleurs services à la population des différents départements du pays, at-on lu dans une note du Bureau de Communication du MICT.

Wilner Jean Louis HPN