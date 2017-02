Depuis dimanche 29 janvier, les affrontements entre groupes armés à Martissant, notamment à "Gran Ravin" provoque la paralysie quasi-totale des activités dans cette zone, y compris l’école. Éducateurs, écoliers et riverains appellent les autorités concernées à l’aide en vue de rétablir l’ordre public et la tranquillité pour faciliter la reprise des cours pour ces élèves contraints de rester à la maison, alors que l’année scolaire avance à sa fin.

Ce mercredi matin encore, les écoles privées et publiques ne peuvent pas fonctionner. Les portes de ces établissements sont obligées de rester fermées, à cause de cette situation de tension qui se développe à "Gran Ravin" depuis déjà quatre jours. Situation précaire qui oblige même des riverains à abandonner involontairement leurs pénates, a appris HPN d’une source digne de foi.

Des blessés seraient même enregistrés dans le cadre de ce conflit, suite aux raffales d’armes automatiques qui rythment la vie des riverains dans ce quartier très vulnérable de Martissant. La police semble dépassée par les événements, d’après le directeur du lycée Jacques Roumain situé au cœur de "Gran Ravin", Jean Féquière Léonard avec qui, l’Agence est entrée en contact ce mercredi 1er février par téléphone.

« Lundi 30 janvier nous avions fonctionné timidement, mais depuis hier mardi nous ne pouvons plus, en raison de ce conflit entre deux groupes armés illégaux. Nous n’avons malheureusement pas remarqué la présence des forces de l’ordre ce mercredi matin. Des agents étaient massés hier devant le commissariat de "Gran Ravin", mais sans intervention concrète », nous informe le directeur Jean Féquière Léonard.

Cet éducateur soucieux de la formation des jeunes, y compris ceux qui fréquentent l’école publique qu’il dirige, appelle à une présence constante des forces de l’ordre dans le milieu afin de dissuader les bandits et permettre à l’éducation de reprendre ses droits dans la zone.

« La présence de la police sera d’une importance capitale dans la zone. Les bandes armées ne pourront plus circuler librement avec leurs armes et pourrir la vie par des tirs nourris et sporadiques. J’en suis persuadé », croit M. Léonard, informant que toutes les écoles de la zone ne fonctionnent pas depuis Bolosse (4e Avenue) comme par exemple, le collège évangélique Maranatha, une école de renom à Martissant, l’un des quartiers sensibles de Port-au-Prince.

Alix Laroche -hpn