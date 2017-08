Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, la Première dame Martine Moïse, et du Premier ministre, Dr. Jack Guy Lafontant, a participé au premier forum de la jeunesse, organisé par la Mairie des Cayes, à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, déroulée cette année autour de la santé mentale et des problématiques de l'éducation, de l'emploi, de la famine, de la pauvreté, de la santé des jeunes et de l'environnement.

En présence du Maire de la Ville des Cayes, M. Gabriel Fortuné, des Ministres des Affaires Sociales, M. Roosevelt Bellevue, et de la Jeunesse, Mme Régine Lamur, des Sénateurs du Sud, Honorables Hervé Fourcand et François Sildor, des membres de la Commission d’innovation et d’intégration socioprofessionnelle de la jeunesse, de diplomates internationaux et de plusieurs centaines de jeunes, le Chef de l'Etat s'est adressé aux jeunes d’Haïti, leur affirmant reconnaître leurs angoisses, leurs inquiétudes face à l’avenir, leurs soucis matériels mais aussi l’immensité de leurs talents, leur générosité et leur spontanéité.

Le Président de la République, lors de la cérémonie, a plaidé pour une valorisation de la capacité et des talents des jeunes du pays. Il a mis en garde tous ceux qui tentent par la manipulation d'ôter la fierté de ces jeunes, leur orgueil national et leur amour de la terre d’Haïti.

"Je dis qu’ils ont fait fausse route. Ils ont tort de vous avoir fait croire que l’avenir est ailleurs. Ils se sont fourvoyés de n’avoir pas su mettre en valeur ce que nous sommes et ce que nous avons, de vous avoir laissé pour seul et unique horizon l’émigration ou l’exil", a poursuivi le Président Jovenel Moïse qui croit que c’est par le traitement réservé à la jeunesse que les Haïtiens peuvent savoir d’où ils viennent, où ils sont et où ils vont.

Le Maire des Cayes, M. Gabriel Fortuné, a, pour sa part, affirmé qu’Haïti ne peut pas exister sans les jeunes, que l'avenir du pays, du Sud et/ou des Cayes dépend d'eux, et qu'il revient aux aînés le devoir de transmission des valeurs aux jeunes. Il a profité de l'occasion pour rappeler certaines initiatives prises par la Mairie des Cayes qui travaille déjà avec des jeunes à travers un nouveau service civique de 2.000 jeunes, avec des missions diverses pouvant participer à leur développement.

De son côté, la Ministre de la jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Mme Régine Lamur, a salué le courage des jeunes hommes et jeunes femmes du pays et invité les acteurs impliqués dans le développement des jeunes à faire front commun, que son Ministère s'engage à travailler avec eux, en vue de mieux aborder les problématiques liées à leur plein épanouissement; et de développer des programmes en faveur d'eux.

L'évènement à la Presqu'île-des-Icaques est associé au Forum mondial de la jeunesse en Corée du Sud auquel Haïti participera en 2018. Un protocole d'accord entre la Mairie et une délégation de Coréens a été, en ce sens, signé dans le cadre de ce forum.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, demeure convaincu que le succès dépendra de la place que la société consacre à la jeunesse dans la fabrication de l’avenir commun. Il croit que la Jeunesse, lorsqu’elle est guidée par son génie insondable, est capable de choses que seules l’audace et la folie, dont elle est fille, rendent possibles

Beaucoup de projets sont annoncés par le Président Jovenel Moïse, notamment un grand Centre de formation professionnelle de standard qui participera à la formation de plusieurs milliers de jeunes.