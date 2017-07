Tenant compte de la menace qui pèse quotidiennement sur nos têtes à cause du risque sismique qu’encoure le pays, le responsable du Bureau des mines et de l’énergie, l’Ingénieur Claude Preptit juge nécessaire et impérieux de tenir constamment la population informée. Aussi le géologue appelle-il tous les Haïtiens à faire preuve de vigilance et à ne pas ignorer le danger qui pourrait surgir à n’importe quel moment. La faille, rappelle-t-il, qui avait provoqué le séisme violent de magnitude 7.3 en janvier 2010, n’est pas celle qui avait été identifiée préalablement.

L’Ingénieur/géologue, Claude Preptit a tenu à rappeler que le pays est littéralement traversé par de nombreuses failles sismiques qui pourraient causer, à la libération de leur énergie, d’autres tremblements de terre encore plus graves que celui du 12 janvier 2010, provoquant la mort, rappelons-le, de plus de 250 mille personnes.

Selon l’Ingénieur Preptit, la faille segmentée sur près de 250 km de la presqu’île du Sud de laquelle les prévisions scientifiques attendaient de la libération de l’énergie, un séisme de magnitude 7 à l’échelle de Richter, n’a pas été celle qui a provoqué le tremblement de terre épouvantable du 12 janvier 2010.

D’après les précisions de M. Preptit, il s’agissait de préférence d’une faille secondaire qui a été ignorée par les études scientifiques, alors que, souligne-t-il, ses plaques tectoniques étaient en mouvement dans la couche terrestre depuis plusieurs années.

Ceci dit, répète-t-il, nous devons toujours jouer la carte de la prudence en adoptant un autre comportement par rapport au danger afin de limiter les dégâts que pourrait causer la faille de la presqu’île du Sud qui continue d’accumuler de l’énergie, susceptible d’être libérée sous peu, dans un temps encore indéterminé mais imminent, prévient l’expert en sismologie qui intervenait sur les ondes de Télé Pacific à l’émission « A Travers », animée par Stephen Ralph Henri.

« C’est se tromper amplement de penser qu’Haïti pourrait attendre un tremblement de terre aussi catastrophique que celui de janvier 2010 dans 100 ans encore. Nous courons quotidiennement le risque d’un autre séisme aussi violent à n’importe quel moment », souligne Claude Preptit, arguant qu’il faut tout faire pour éviter à ce qu’un cataclysme pareil puisse remettre le pays, notamment Port-au-Prince à genou comme il en a été le cas il y a 7 ans .

La menace sismique est donc très pesante. Il n’y a pas longtemps, informe-t-il, le Bureau des mines et de l’énergie a enregistré une secousse sismique de magnitude 4 à Port-au-Prince. Ainsi, la vigilance est de mise, fait-il comprendre. Outre le Nord qui risque d’enregistrer un tremblement de terre dans les jours à venir, d’autres endroits du pays pourraient également être frappés, compte tenu de nombreuses failles qui traversent le territoire, particulièrement celle de la presqu’ile du Sud qui continue d’assembler de l’énergie.

Il y a deux ans de cela, l’Ingénieur Claude Preptit avait indiqué lors d’une intervention, que l’épicentre de la faille de la presqu’ile du Sud, en cas de libération d’énergie, se situerait à 5 km de Port-au-Prince, contrairement à celui du 12 janvier qui se situait à 25 kilomètres de la capitale et qui avait pourtant causé tant de dégâts que le pays a connus.

Texte et photo : Alix Laroche - HPN