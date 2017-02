Privert /Jean Charles

Le président Jocelerme Privert, quelques heures avant de laisser le Palais national, a rassemblé bien plus que ses ministres pour un « dernier repas », lundi 6 février 2017. Loin d’être la Cène à cause de l’ambiance décontractée et parce que le président du 14 février est convaincu de retrouver ses convives, en d’autres lieux, pour d’autres missions au service de la mère patrie, ce repas a été le prétexte « pour remercier ceux qui ont contribué à la réussite de la transition ».

Pour cela, la nation est reconnaissante et fière du travail de personnalités et d’institutions, a-t-il dit, en décernant une distinction à la Chambre des députés, 200 ans cette année. Il a remis la plaque au président de la chambre de députés, Cholzer Chancy, signataire de l’accord du 5 février, acteur de premier plan quand il a fallu gérer le départ sans casse de l’ex-président Michel Martelly.

L’actuel président du Sénat, Youri Latortue, au nom du grand Corps, 207 ans, le plus vieux Sénat de l’Amérique latine, a lui aussi été honoré. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Stanley Gaston, a été honoré pour ce qu’a fait le barreau dans l’avancement de l’État de droit en Haïti.

Le président Jocelerme Privert, avec une petite pointe d’émotion, a honoré quatre personnes, Me Camille Junior Edouard, Anthony Barbier, Yvrose Joseph, Denise Poulard pour avoir éloboré le cadre de l’accord du 5 février. Le travail de rédaction a été effectué par le Dr Rony Gilot, a expliqué Jocelerme Privert qui a décoré François Benoît, le président de la Commission indépendante d’évaluation et de vérification électorale, au grade de grande croix honneur et mérite.

Quatre autres membres de la commission ont été honorés. Pour réaliser les élections que tout le monde qualifie d’historique, il fallait restaurer la confiance des électeurs dans le processus électoral, a-t-il dit, soulignant que la nation a trouvé dans ces compatriotes, des dévoués prêts à relever « des défis », à se mettre au-dessus de la mêlée.

Venel Remarais, directeur général de radio la Solidarité et l’un des responsable de l’AMI, a reçu tant que pour son association que pour l’ANMH, une distinction. La presse a été ce baromètre, ce relais de critiques utiles, a soutenu Jocelerme Privert qui a rendu un grand hommage à Jean-Max Bellerive, ex-Premier ministre et son chef de cabinet, lui aussi décoré. « Sans lui, je me demande si j’aurais réussi cette transition ? », s’est demandé Jocelerme Privert. Il a honoré Gerthie David, première dauphine à Miss Univers 1975, revenue sous les projecteurs après un article du journal Le Nouvelliste à qui il a été accordé le grade de grand croix plaque argent.

La volleyeuse cubaine d’origine haïtienne Mirea Louis a été décorée. C’est Margareth Graham, président de la Fédération haïtiennes de volley-ball qui a reçu la distinction au nom de l’intéressée. Le président Jocelerme Privert a, dans la foulée, décoré Raquel Pélissier, première dauphine de Miss Univers 2017 de la grande croix plaque argent pour la promotion de l’image d’Haïti à l’étranger. C’est sa mère, Magalie Pélissier, qui a reçu la distinction. Le chef d’État, dans un hommage appuyé, a décoré le Premier ministre Enex Jean Charles, « son ami », l’entrepreneur qui a fait jouer l’équipe gouvernementale. Le CEP dont la qualité du travail a permis à Haïti de faire un grand pas n’a pourtant pas été honoré. Il est trop tôt, a soutenu Privert qui est arrivé au Palais national le 14 février 2016.

source le nouvelliste