Les producteurs avicoles locaux sont à bout de souffle. Le dumping des Dominicains sur les œufs de table et les poulets de chair ces derniers mois les met à rude épreuve et voient leurs produits rester dans des entrepôts. Le ministre de l’Agriculture, André Carmel Beliard, confie au Nouvelliste qu’il est conscient de la réalité et annonce qu’il va proposer la création d’un task force pour protéger les producteurs locaux.

De 2008 à 2017, la production d’œufs de table en Haïti est passée de 1 million à plus de 10 millions d’œufs le mois. Cette augmentation est due à la mesure d’interdiction d’importation des produits avicoles dominicains sur le territoire national prise par l’administration Préval. A ce moment-là, il était question principalement d’empêcher l’introduction en Haïti de la grippe aviaire. Les producteurs haïtiens en ont profité pour développer le secteur avicole. Ils arrivent à produire aujourd’hui environ 30% de la consommation locale en œuf de table.

Le dumping des Dominicains ces derniers mois sur les produits avicoles, l’impuissance des autorités haïtiennes face à cette situation mettent les producteurs locaux en situation difficile. Certains redoutent la faillite.

Le ministre haïtien de l’Agriculture se dit conscient des dégâts du dumping dominicain sur la production locale. A cause de la fermeture des écoles, de la baisse dans le secteur touristique pour l’été en République dominicaine, les producteurs dominicains déversent, dans n’importe quelle condition, tout leur surplus en produits avicoles sur le marché local à meilleur prix et de mauvaise qualité.

André Carmel Béliard reconnaît que la frontière du côté haïtien est poreuse. Il a fait savoir au Nouvelliste avoir déjà souligné en Conseil de gouvernement le problème du dumping dominicain sur les produits avicoles haïtiens.

Des structures de contrôle seront construites dans plusieurs points de passage à la frontière, a annoncé l’agronome Beliard. Cependant, il n’est pas en mesure de mettre des dates sur ces annonces. Toutefois, il est conscient qu’on ne peut pas attendre ces constructions pour intervenir. Il va proposer la création d’un task force, impliquant, entre autres, la police nationale, la douane, le ministère du Commerce… pour lutter contre la contrebande et protéger les producteurs locaux.

Vers la levée de l’interdiction d’importer des produits avicoles dominicains

L’interdiction sur l’importation des produits avicoles en provenance de la République dominicaine est toujours maintenue, a fait savoir au Nouvelliste le ministre de l’Agriculture. Cependant André Carmel Béliard a souligné que cette interdiction sera levée bientôt. Selon lui, « toutes les conditions sont apparemment réunies pour la levée de cette interdiction… »

Pour sa part, l’ancien secrétaire d’Etat à la Production animale, le Dr Michel Chancy, a fait savoir au Nouvelliste que depuis 2013 l’interdiction sur les produits avicoles dominicains a été levée. Cependant, a-t-il précisé, les producteurs dominicains ne sont jamais en mesure de prouver que leurs produits respectent les normes. « Le commerce se fait sans aucune norme d’hygiène. Depuis 2013, on avait dit aux Dominicains qu’ils pouvaient exporter leurs produits mais moyennant le respect de la qualité du produit… », a-t-il dit au journal.

Haïti est le seul pays à consommer les œufs dominicains parce que ces derniers ne sont jamais arrivés à améliorer leur standard, a dénoncé l’ancien secrétaire d’Etat. Les Dominicains nous envoient des produits non conformes à l’hygiène publique, leurs entreprises ne sont pas certifiées, a-t-il dit. Les autorités dominicaines ne sont pas en mesure de certifier leurs propres entreprises, a tancé le Dr Chancy. C’est pourquoi les autorités avaient refusé de leur accorder des certificats d’exportation. « Les Dominicains veulent retourner au statu quo antérieur. C’est-à-dire, nous envoyer des produits sans le respect des normes, sans le contrôle de qualité. Haïti ne peut accepter cette situation », a-t-il fulminé.

Il est clair que les producteurs haïtiens sont pour le maintien des mesures d’interdiction sur les produits avicoles dominicains. Cependant, le ministre de l’Agriculture a souligné que le pays est lié par des conventions avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, André Carmel Béliard a rappelé qu’il existe plusieurs autres méthodes pour protéger la production locale comme les tarifs d’importation.

Alors que les mesures d’interdiction sur l’importation des produits avicoles dominicains sont toujours en vigueur, les Dominicains arrivent quand même à inonder le marché haïtien avec des œufs et des poulets de chair à bon marché et aussi de mauvaise qualité.

Pour l’ingénieur-agronome Terméus Damoclès, responsable de la station avicole de Damien, les autorités haïtiennes ont l’urgente responsabilité de formaliser l’importation d’œufs et de poulets de chair de la République dominicaine. Selon lui, c’est normal d’importer les millions d’œufs que les producteurs haïtiens ne produisent pas. Mais, a-t-il dénoncé, le problème, c’est quand on importe plus que le nécessaire, soit plus que les 70% que les éleveurs haïtiens ne produisent pas. Le pays ne devrait pas importer plus que le nécessaire, pour sa consommation, a-t-il dit.

S’agissant des poulets de chair, l’ancien secrétaire d’Etat à la Production animale, Michel Chancy, a souligné que ce sont surtout les Etats-Unis avec les morceaux de poulets congelés qui concurrencent les producteurs locaux.

Une situation qui est en train de ruiner les éleveurs locaux. Jean Gusmann Saint-Fleur tient une ferme au centre-ville de Port-au-Prince à l’impasse de la Perfection sur le boulevard Harry Truman. Pour lui, il n'y a pas que les morceaux de poulets importés à lui faire la guerre, le dumping et la contrebande à la frontière entre Haïti et la République dominicaine le font aussi. « Etant donné que les Dominicains exportent en Haïti leurs surplus, ils n’ont donc aucun intérêt à conserver des prix parce que le poulet de chair est un produit périssable… », a-t-il fustigé.

Selon des chiffres fournis par le ministre de l’Agriculture, les éleveurs haïtiens produisent 1 million 450 poulets de chair tous les mois contre un besoin de consommation de l’ordre de 7.5 millions tous les mois.

Chaque 45 jours, Jean Gusmann Saint-Fleur produit dans sa ferme environ 4 000 poulets de chair prêts à être consommés. Ces poulets restent dans ses poulaillers. Comme lui, les éleveurs haïtiens de poulets de chair à travers le pays se meurent à cause des produits importés. Ils lancent un SOS au gouvernement : « Aidez-nous à rester en vie… »

Robenson Geffrard source le nouvelliste