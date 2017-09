Un nouveau rapport de la Banque mondiale publié ce mardi 26 septembre 2017 met en garde contre une « crise de l’apprentissage » dans l’éducation mondiale et soutient que sans apprentissage, la scolarisation n’est pas seulement une occasion manquée mais une grosse injustice pour les enfants et les jeunes du monde entier.

Le Rapport sur le développement dans le monde 2018 : « Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation » (ou WDR 2018), réalisé par la Banque mondiale, fait valoir que sans apprentissage, l’éducation ne pourra pas réaliser sa promesse d’élimination de la pauvreté et de promotion des mêmes chances et d’une prospérité partagée pour tous.

Dans ce rapport, il ressort aussi que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, des millions de jeunes élèves courent le risque de rater des opportunités et de percevoir de bas salaires plus tard dans la vie parce que leurs écoles primaires et secondaires ne parviennent pas à leur donner l’éducation dont ils ont besoin pour réussir.

Mais, prévient le document, il ne suffit pas de fournir une éducation. Ce qui compte, et ce qui va produire un véritable retour sur investissement, c’est l’apprentissage et l’acquisition de compétences. C’est ce qui développe véritablement le capital humain. Comme le montre le rapport, dans de nombreux pays et communautés, l’apprentissage ne se matérialise pas. Pourtant, sans apprentissage, la scolarisation est un énorme gaspillage de ressources précieuses et de potentiel humain.

En Haïti, explique la Banque mondiale, le Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO) a considérablement augmenté les inscriptions. Mais, à l’instar de la plupart des programmes de subventions scolaires, le PSUGO n'a pas augmenté l'apprentissage. « La simple distribution de subventions aux écoles n'a eu aucun effet sur l'apprentissage des élèves », souligne le rapport précisant que les subventions, par elles-mêmes, agissent de la même manière que d'autres interventions qui augmentent simplement les ressources dans les écoles.

De plus, scolarisation n’est pas synonyme d’apprentissage. Les enfants apprennent très peu dans de nombreux systèmes d’enseignement à travers le monde : même après plusieurs années de scolarité, des millions d’enfants ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l’écriture et du calcul. Ces derniers quitteront l’école sans pouvoir effectuer correctement une soustraction, lire une prescription médicale ou interpréter une promesse de campagne — et encore moins bâtir une carrière prospère ou éduquer leurs enfants.

Or, sans apprentissage, les élèves seront condamnés à mener une existence de pauvreté et d’exclusion, alors que les enfants les plus défavorisés de la société sont ceux qui ont le plus besoin d’une bonne éducation pour réussir dans la vie. Presque toujours, les conditions d’apprentissage sont nettement plus mauvaises pour les enfants défavorisés, tout comme les résultats scolaires.

Quelque 260 millions ne sont inscrits ni dans le primaire ni dans le secondaire. En 2016, 61 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire — 10 % de l’ensemble des enfants dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure — n’étaient pas scolarisés, tout comme 202 millions d’enfants en âge de suivre un enseignement secondaire.

Grâce à une action concertée des pouvoirs publics, le Pérou a enregistré l’un des taux de croissance les plus rapides des résultats scolaires globaux entre 2009 et 2015.

Dans beaucoup de pays en développement, une partie considérable du temps d’apprentissage se perd parce que les heures de classe sont consacrées à d’autres activités ou à cause de l’absentéisme des enseignants. A titre d’exemple, un tiers à peine de l’ensemble des heures d’enseignement est utilisé effectivement au Guatemala.

Au Nicaragua, lorsque les élèves de la troisième année du primaire ont été évalués en 2011, seule la moitié avait pu effectuer correctement l’opération 5 + 6. En outre, 30 % des élèves au Nicaragua et 76 % au Mexique ont atteint un « seuil minimal de compétence » internationalement comparable en mathématiques au primaire. Parallèlement, dans les pays à faible revenu, 14 % des élèves atteignent ce seuil vers la fin du primaire, et 37 % au premier cycle du secondaire.

Le Rapport sur le développement dans le monde de cette année propose une voie pour sortir de la crise. L’analyse détaillée faite dans le rapport montre que ces problèmes tiennent non seulement à des lacunes en matière de prestation de services dans les écoles, mais aussi à des défaillances systémiques plus profondes.

Pour réaliser la promesse de l’éducation, la Banque mondiale recommande de donner une place prioritaire à l’apprentissage, pas seulement à la scolarisation. Ce rapport fait valoir que la réalisation de l’objectif d’apprentissage pour tous passera par l’application de trois stratégies complémentaires qui sont : apprécier les acquis pour faire de l’apprentissage un objectif sérieux ; agir à la lumière de données factuelles pour mettre l’école au service de l’ensemble des apprenants et aligner les intérêts pour que le système tout entier favorise l’apprentissage.

Patrick ST PRE source le nouvelliste