Le 29 Décembre 2016, le Conseil Electoral Provisoire, conformément au délai qui lui est imparti par le calendrier électoral, doit proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles, entre autres. Cependant, le respect de cette échéance est conditionné par l’aboutissement préalable de la phase contentieuse, les résultats préliminaires ayant été contestés par Fanmi Lavalas, Lapeh et Pitit Desalin. Si cet aboutissement s’est révélé très « hypothétique » au départ, en regard de la moyenne de procès-verbaux vérifiés à l’issue des deux premiers jours au Centre de Tabulation des Votes (CTV), il n’en demeure pas moins que la nouvelle méthodologie de vérification adoptée par les juges électoraux augmente significativement la possibilité de respecter ladite échéance.

Laissons parler l’éloquence des chiffres du 24 Décembre 2016 pour mieux illustrer :

* Durée de la vérification : 7h40 minutes (début : 5h15 pm, fin : 12h55 Am)

* Départements électoraux concernés : 2 (L’Ouest 1 et l’Ouest 2)

* Nombre de procès-verbaux vérifiés le 24 Décembre : 365 procès-verbaux

* Nombre de Total de procès-verbaux vérifiés : 756 procès-verbaux (soit 27 +364 + 365)

* Pourcentage de PV vérifiés jusqu’au 24: 48,46%

* Nombre de procès-verbaux à vérifier : 804 procès-verbaux (soit 1560-756)

* Pourcentage de PV à vérifier : 51,54%

Le nombre de procès-verbaux vérifiés dans la nuit du 24 au 25 décembre 2016 (365PV) laisse augurer la possibilité, sinon évidente, du moins plausible, de terminer le processus de vérification le 27 Décembre 2016 au plus tard. Comprenez que ceci permettra de revenir en audience, par devant le BCEN, le 28 Décembre 2016 (au plus tard) pour une ultime plaidoirie entre les parties impliquées dans le procès. A cette phase, par le déploiement respectif de leurs moyens, les parties contestataires et la partie contestée, au terme d’échanges contradictoires étayés par les éléments probants qu’ils auront recueillis du CTV, tenteront d’infléchir le contenu du verdict final en leur faveur. Et ce verdict, il est opportun de le rappeler ici, sera réputé sans appel.

Un 24 Décembre pas comme les autres

Quoique l’histoire tumultueuse d’Haïti regorge de faits dont le caractère insolite est hautement proverbial, on ne peut s’empêcher d’être surpris qu’un samedi 24 décembre 2016, doublement férié (par les vertus de tout samedi et celles de tout 24 Décembre), les acteurs politiques étaient à pied d’œuvre. Ceci étant dit, la traditionnelle trêve de Noel n’aura pas eu droit de cité en 2016. En témoignent les tentatives de manifestation dans certains quartiers de la capitale et la hargne avec laquelle les représentants de certains partis politiques s’en sont pris aux juges électoraux, ces derniers qui, même au prix du sacrifice d’un jour férié, ont le devoir de s’acquitter de leur responsabilité envers la Nation. Retour sur les moments forts d’un 24 décembre au CTV, totalement atypique, en dehors de la convivialité coutumière de Noel.

Il est 5h pm. Le choix aléatoire des procès-verbaux à vérifier vient de se terminer. Y ont pris part les parties contestataires et la partie contestée, en présence des juges et des observateurs. 5h15pm : la vérification proprement dite commence après un rappel non moins fondamental de Madame Josette DORCELY aux parties: « Ce qui se fait ici (la vérification), c’est nous (les juges du BCEN) qui l’avons décidé pour notre édification. Ceci étant dit, tant les parties contestataires que la partie contestée ne pourront que noter leurs remarques aux fins de la plaidoirie en audience régulièrement reprise… » Cette déclaration sans équivoque n’a été succédée d’aucune question de la part de qui que ce soit. Autrement dit, à cette phase spécifique, personne n’avait réitéré de contestation contre la méthodologie de vérification. Ce n’est qu’après la vérification d’une centaine de procès-verbaux que « Fanmi Lavalas » et « Pitit Desalin » ont décidé de vider les lieux définitivement, estimant qu’ils avaient encore des réserves relatives aux procédures balisant le processus de vérification.

Il est important de rappeler que tous les numéros d’identification nationale (NIN) vérifiés le 24 décembre 2016 se sont révélés corrects. Les observateurs ont suivi en première loge l’opération de vérification. Si Fanmi Lavalas, Pitit Desalin et Lapeh ont laissé le CTV, PHTK a suivi la vérification des procès-verbaux par les juges électoraux jusqu’à son terme, soit à 12h55 Am.

Minuit 55 : fin de la vérification des procès-verbaux aléatoirement choisis de l’Ouest 1 et de l’Ouest 2. Encore une fois, jusqu’ici, rien ne permet de décrédibiliser les joutes électorales du 20 Novembre 2016. Madame Josette DORCELY, sous les feux projecteurs des caméras, a souhaité Joyeux Noel au peuple Haïtien, comme pour nous rappeler que malgré tout, la bonne humeur était encore de mise.

Aujourd’hui, 25 Décembre 2016, 383 procès-verbaux vont être traités (soit 135 pour l’Artibonite, 130 pour le Nord, 56 pour le Nord ’Est et 62 pour le Nord-Ouest). Le reste, soit 423 procès-verbaux, sera vérifié le 26 Décembre 2016. Somme toute, le BCEN pourra rendre son verdict entre les 27 et 28 Décembre 2016, d’où la possibilité pour le CEP de respecter l’échéance du 29 Décembre pour la publication des résultats définitifs.

Projections :

* PV qui seront vérifiés au terme du 25 décembre 2016 : 1139 PV (756+383), soit 73%

* PV qui seront traités au terme du 26 décembre 2016 : 1560 PV (soit la totalité, 100%)

* Plaidoirie par devant le BCEN : 27 Décembre 2016

* Verdict du BCEN : 27 Décembre 2016

* Résultats définitifs : 29 Décembre 2016

N.B : Mon prochain article sera essentiellement constitué de graphiques ainsi que d’un tableau synoptique des remarques relatives au statut (correct ou incorrect) de chaque procès-verbal (PV) au terme de la vérification.

Pascal ADRIEN

25 Décembre 2016 (au Centre de Tabulation des Votes)