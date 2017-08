L’Indice général des prix à la consommation (base 100 en août 2004) se chiffre à 312.4 en juillet contre 309.3 en juin, traduisant ainsi un ralentissement de l’inflation à la fois en rythmes mensuel et annuel, informe l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) dans la dernière édition de sa rubrique mensuelle intitulée Le Coin de l’IPC. Selon les données publiées par l’IHSI relatives aux statistiques de l’IPC pour le mois dernier, en rythme mensuel, l’inflation a crû de 1% en juillet contre 1,1% en juin, tandis que le glissement annuel qui était de 15,8% en juin a chuté à 15,6% en juillet.

D’après les constats de l’IHSI, l’augmentation mensuelle observée en juillet est le résultat du comportement des fonctions de consommation: "Alimentation, Boissons et Tabac" (1%), "Habillement et Tissus, Chaussures" (1,9%), "Loyer du Logement, Energie et Eau" (1,2%), et "Aménagement Equipement et Entretien du Logement" (0,8%) .

Parmi les produits qui sont à l’origine de la progression des prix de l’ "Alimentation, Boissons et Tabac", on peut citer : millet (2,1%), corn flakes (1.4%), viande de boeuf (2,4%), viande de porc (2,3%), viande de cabri (2,4%), poulet (1,2%), poisson frais (2,1%), hareng saur (1,5%), hareng sel (1,3%), morue (1,5%), noix de coco (2%), avocat (1,2%), banane (1,5%), giraumon (1,5%), mirliton, citrouille (1,8%), aubergine (1,6%), tomate (1,6%), igname (1,6%), malanga (1,6%), patate (1,6%), pomme de terre (2,2%), orange (1,5%), chadèque (1,5%) et citron (1,7%).

L’"Habillement et Tissus, Chaussures" doit surtout son inflation à la hausse des produits tels que : tissus (2,2%), costume, veste universelle (1,2%), chemise (3,1%), tee-shirt à homme (1,6%), chemisette (2,4%), robe (1,9%) et sandales (2,4%).

La fonction "Loyer du Logement, Energie et Eau" tient son accroissement essentiellement aux variations des trois postes suivants : le loyer du logement, le gaz propane et le charbon de bois qui ont varié respectivement de 1,8%, 1,3% et de 0,8%.

Enfin, la croissance de l’indice de la fonction "Aménagement, Equipement et Entretien du Logement" provient des meubles de salon (1,1%), de la salle à manger (0,8%), du lit (0,9%), du matelas (1,2%), du linge de lit (2,3%), du linge de toilette (2,1%), de l'insecticide (2,4%) et du désinfectant (2,1%).

Du point de vue géographique, la région où l’inflation est la plus forte depuis le passage de l’ouragan Matthew demeure la région Sud qui comprend les départements du Sud de la Grand'Anse et des Nippes, avec un taux de 1,1%. En seconde position viennent la région de l’aire métropolitaine qui comprend Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, Carrefour et Croix-des-Bouquets et la région transversale qui regroupe les départements du Centre et de l’Artibonite avec un taux commun de 1%.

La région Nord, qui couvre les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, vient en troisième position avec un taux de 0,9%. Alors que la région Reste Ouest qui regroupe les départements du Sud-Est et de l’Ouest non compris l’aire métropolitaine de Port-au-Prince est celle qui a connu le taux d’inflation le plus faible en juillet, soit 0,8%.

