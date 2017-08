Maguy Durcé

L’Institut national de formation professionnelle (INFP) de concert avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), lance officiellement, le lundi 28 août 2017, à Pétion-Ville, le comité de pilotage du projet de reconstruction du centre d’apprentissage de Saint-Martin (77 ans), situé dans la commune de Delmas. C’était aussi l’occasion de présenter les membres du sous-comité genre de l’éducation technique et professionnelle, constate Haiti Press Network.

Soutenu par le Plan stratégique du ministère de l’Éducation nationale et de la lettre de cadrage du gouvernement, il s’agit, selon la directrice générale de l’INFP, Maguy Durcé, d’un projet qui entend réinventer l’avenir. Ce, par la formation professionnelle des jeunes de ce quartier vulnérable de la capitale et d’autres zones avoisinantes. Une démarche qui, d’après Mme Durcé, représente plus qu’un slogan. Pour elle, c'est une réflexion permanente et une voie stimulante à suivre.

Lancé avec l’appui financier de la Banque Caribéenne de développement (BCD), la création de ce comité de pilotage et du sous-comité genre qui devra renforcer l’intégration des femmes en éducation, la formation technique et professionnelle dans toutes les filières, auront pour mission de piloter les activités et de superviser l’exécution relative à l’intégration de la junte féminine dans le cadre dudit projet dénommé qui est à sa deuxieme phase. Maguy Durcé rappelle en passant qu’on vient récemment de procéder à la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle des Cayes (Sud).

« Nous sommes toutes et tous ici présents pour donner le signal marquant le démarrage des activités devant permettre au centre de Saint-Martin de se redresser plus imposant, plus moderne et mieux équipé que jamais dans le paysage métropolitain », déclare Maguy Durcé, saluant au passage l’appui des partenaires, notamment la BCD.

Le centre d’apprentissage de Saint-Martin, balayé par le tremblement de terre de janvier 2010 dans la commune de Delmas, va être reconstruit de façon moderne sur une superficie de 7,100 mètres carrés, indique-t-on. Les jeunes âgés de 18 à 30 ans sont les principales cibles de ce centre de formation professionnelle qui pourra accueillir 630 apprenants.

Le comité de pilotage est ainsi composé :

1-Maguy Durcé, directrice générale de l’INFP

2-Mme Lourdes Edith Joseph, MENFP

3-Jésula Vital Mengual, ministère à la Condition féminine

4-Adam Pierre, coordonnateur a.i de l’UCP-FP

5-Claudel Geffrard, Canado technique

6-Rhony Desrogene, Haitit-Tech

7-Joachim Nathan, CICH

Le sous-comité genre est constitué de:

1-Maguy Durcé

2- Adam Pierre

3- Jésula Vital Mengual

4-Johnson Rousseau, Societe civile (Saint-Martin)

Alix Laroche source HPN