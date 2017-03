Le Président de la République, M. Jovenel Moïse, et le Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, ont procédé, mercredi 29, au Palais National, à la remise officielle de la feuille de route au Cabinet ministériel, en présence de tous les ministres du gouvernement.

Cette feuille de route permettra aux membres du gouvernement de structurer leurs actions en conformité avec l'énoncé de politique générale et des avancées réalisées dans le cadre des plans et programmes des différents ministères, a -t-on lu dans une note de la Présidence.

Le Chef de l’Etat, tout en saluant cette nouvelle approche de l’Administration publique, a profité de l’occasion pour attirer l’attention sur des chantiers transversaux sur lesquels doit travailler chaque ministre. D’abord, la bonne gouvernance. Le Président Jovenel Moïse croit que tous les ministres doivent contribuer à faire de leurs ministères des exemples de transparence, d’efficience et d’efficacité.

« Notre génération ne doit faire l’économie d’aucun sacrifice pour restituer à ce pays le statut qui est le sien dans le concert des nations : une Haïti fière, digne, prospère et souveraine », a martelé le Chef de l’Etat qui a ainsi invité chaque ministre à intégrer dans son plan d’action des stratégies pouvant concourir à la facilitation et/ou à la création d’emplois durables dans l’économie haïtienne.

Le Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a, pour sa part, salué la confiance du Président de la République en la capacité de ce gouvernement à faire face aux grands défis de l’heure. Il a également promis que son équipe continuera toujours de s’inspirer de la détermination du Chef de l’Etat, pour braver les difficultés auxquelles elle va faire face.

« Cet exercice revêt d’une importance capitale. Il est l’expression d’un engagement des femmes et des hommes appelés à servir loyalement notre chère Haïti. D’excellentes décisions ont été prises par des hommes et des femmes qui ont servi au sein de nos ministères, mais la situation chaotique à laquelle les Haïtiens et les Haïtiennes font face n’a pas changé », a souligné le Premier Ministre qui croit que, pour aider à redonner espoir aux concitoyens et concitoyennes, les ministres sont appelés à servir et à agir conformément aux promesses du Chef de l’Etat.

Le Président de la République, M. Jovenel Moïse, invite l’équipe gouvernementale à travailler ardemment en vue de façonner un avenir prospère au peuple haïtien. Il souhaite également que l’équité du genre serve de guide aux actions du gouvernement afin de rendre aux femmes et aux filles haïtiennes, la digne et noble place qu’elles méritent dans la société.

Wilner Jean Louis HPN