Josue Agénor Cadet Ministre de l'éducation Nationale

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet a fait le point, ce jeudi 14 septembre 2017, sur le retard accumulé dans le paiement des agents éducatifs pour le mois d’août et la subvention des manuels scolaires. Deux sujets importants intimement liés à la rentrée scolaire.

Le titulaire du MENFP a fait savoir que le retard enregistré dans le paiement du mois d’août aux agents éducatifs est dû en raison de l’émargement de nouveaux fonctionnaires dans le système éducatif (plus de 180 étudiants finissant de l’École normale supérieure), mais aussi la question de l’augmentation de salaire des agents de la fonction publique dans les secteurs de la santé publique et de l’éducation.

Par ailleurs, le ministre Cadet annonce que les chèques sont maintenant disponibles depuis hier mercredi au service de la comptabilité du MENFP. Ils seront acheminés dans les Directions départementales d’éducation (DDE) aux fins de distribution à tous les agents concernés.

Toutefois, le chargé de l’Éducation de la République annonce que le MENFP poursuivra sa politique d’assainissement et d’épuration afin de découvrir les chèques pour lesquels personne ne travaille dans le système (chèques zombi) dans les sept autres départements, comme il en a été le cas pour l’Ouest, le Nord et l’Artibonite.

Une décision, dit le ministre, qui a permis dans l’espace de quelque six mois, de récupérer un montant de 48 millions de gourdes pour un total de 2455 chèques (zombi) que le ministère des Finances émettait à des gens, sans accomplir un quelconque boulot. « Cet argent nous permettra de nommer d’autres agents dans le système », déclare M. Cadet.

Subvention des manuels : où en est-on ?

Abordant la question épineuse des manuels subventionnés, le ministre Pierre Josué Agénor Cadet a donné la garantie que les inquiétudes qui hantent cette question prendront désormais fin sous son administration. Il informe que le marché sera lancé dès le mois d’octobre de l’année en cours.

Néanmoins, dit le professeur Cadet, les doutes de cette année concernant les manuels subventionnés qui se font encore attendre sont dissipés. La Maison Henri Deschamps, l’unique Édition, dit-il, où les livres n’étaient pas encore disponibles, a reçu son premier chèque depuis hier mercredi 13 septembre dans la matinée.

« Le responsable de l’Édition Henri Deschamps m’a donné la garantie ce jeudi encore que depuis hier matin les manuels scolaires commençaient à être classés dans tous les magasins et écoles. Il m’a dit aussi que des dispositions ont été prises pour les acheminer aussi dans les provinces. Ce que nos inspecteurs nous confirment », indique le ministre.

Il a en passant fait savoir que les livres pouvaient être disponibles bien avant la rentrée dans la mesure où il avait lui-même pris l’engagement au nom de l’État d’envoyer une lettre d’engagement et de garantie à chacun des éditeurs concernés.

D’après le numéro 1 du MENFP, pour seulement la Maison Henri Deschamps, les manuels subventionnés avec lesquels servent la majorité des écoles du territoire, le montant du premier chèque émis à cette Édition s’élève à plus de 300 millions de gourdes sur un total de plus de 600 millions de gourdes disponibles pour la subvention et la dotation de manuels.

Alix Laroche hPN