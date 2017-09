Claude Prépetit

La terre n’en finit pas de trembler à Anse-à-Veau, plus de soixante ans après le séisme qui avait détruit cette ville située dans les Nippes. Il y a eu deux nouvelles secousses, dont l’une le 22 août, après la publication du bulletin sur les activités sismiques dans le secteur, a confié au journal le responsable de cet observatoire et directeur du Bureau des mines et de l’énergie, l’ingénieur Claude Prépetit, mercredi 30 aout 2017. « Autant de secousses en si peu de temps indique un réveil de la faille. Cela doit attirer notre attention », a poursuivi Claude Prepetit, soulignant que le 27 octobre 1952 Anse-à-Veau a été détruite.

Il y a eu beaucoup de rencontres avec les autorités locales, des conférences de sensibilisation, des séminaires de formation, a expliqué Claude Prépetit, espérant que l’on sorte des actions ponctuelles. « Nous avons besoin d’établir un programme pour que les autorités locales s’approprient la problématique », a indiqué le directeur du Bureau des mines et de l’énergie. Il a confié au journal que beaucoup de sismographes, installés il y a cinq ans, sont en panne.

« Les 3/4 de nos stations sont installées depuis 5 ans. Beaucoup sont en panne, très peu sont en état de marche. Mais nous avons un accord avec le PNUD qui a commandé des équipements », a expliqué Claude Prépetit, qui voit des améliorations à l’horizon. « Dans le budget 2017-2018, on a finalement mis 7 millions de gourdes pour la maintenance de nos stations. Je pense que pour l’exercice 2017-2018, nous allons tous les remettre en marche sur le territoire », a-t-il dit. Actuellement, six stations à large bande avec des grandes antennes très sensibles sont localisées à Juvénat, Léogâne, Jacmel, Hinche, Cap-Haïtien.

« Nous allons installer deux autres, l’une à Jérémie, l’autre au Môle St-Nicolas. Et une demi-douzaine de petits sismographes seront installés entre ces grandes stations », a expliqué Claude Prépetit.

Roberson Alphonse source le nouvelliste