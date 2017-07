La protection civile en Haïti exhorte les habitantes et habitants à être vigilants, face aux risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terre, principalement sur six départements géographiquesi, découlant de pluies orageuses, prévues pour le dernier weekend de juillet 2017.

La Protection civile demande d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurités habituelles, lors de ces averses orageuses.

Les principaux départements concernés sont le Plateau central, l’Artibonite, le Nord, le Nord-Est, la Grande Anse (une partie du Sud-Ouest d’Haïti) et l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017, sont attendues des pluies, localement orageuses, sur le territoire national.

Les marins de voiliers ou de petites embarcations (les bwa fouye) sont appelés à prendre des précautions, surtout sur les côtes Sud, où les vagues peuvent atteiendre jusqu’à 6 pieds de hauteur .

Le temps reste nuageux en après-midi et en soirée.

Il fait encore très chaud sur Haïti, avec une température moyenne de 34 à 37 degrés Celsius

