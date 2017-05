Une enquête est en cours sur l’importante quantité de riz jetée, le mercredi 24 mai 2017, dans la commune de Tabarre, près de la rivière grise (nord-est de la capitale), apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Cette enquête vise à déterminer notamment la provenance et le propriétaire du produit alimentaire, indique l’administration communale de Tabarre, dans un communiqué de presse daté du 25 mai 2017, sans préciser l’institution en charge de l’investigation.

L’institution exhorte les citoyennes et citoyens, principalement ceux de la commune, à ne pas consommer le riz jeté près de la rivière grise, sous aucun prétexte.

Elle en profite pour condamner, avec véhémence, l’action malveillante de la part d’individus prenant le malin plaisir à jeter des tonnes de riz dans la rivière.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire d’État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a expliqué que le produit importé a été déversé à Tabarre après avoir été affecté par de l’eau de mer durant son débarquement.

De nombreux citoyennes et citoyens ont eu le temps de ramasser ce riz pour le mettre dans des sacs et dans d’autres récipients, ce qui soulève des inquiétudes quant à la vente et la consommation éventuelles de ce produit sur le marché national.

alter presse